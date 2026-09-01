Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ chức

Ngày 31-8 (giờ địa phương), Nhà Trắng thông báo Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll nộp đơn xin từ chức sau 18 tháng đảm nhiệm vị trí này.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll. Ảnh: DEFENSE SCOOP/CONGRESS.GOV

Theo kênh truyền hình CBS, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly đánh giá cao những đóng góp của ông Dan Driscoll. Nhà Trắng nhấn mạnh, ông Dan Driscoll đã hoạt động hiệu quả trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” thông qua năng lực lãnh đạo xuất sắc trong các chiến dịch quân sự, hỗ trợ đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, cùng nhiều thành tựu khác.

Ông Dan Driscoll là cựu chiến binh từng tham chiến tại Iraq, sau đó đầu tư công nghệ và từng đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Phó Tổng thống JD Vance.

Trên cương vị Bộ trưởng Lục quân, ông Dan Driscoll được giao trọng trách là nhà đàm phán then chốt trong nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, ông cũng là người tiên phong thúc đẩy cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính cho nhà thầu quân sự, giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) cũng như các giải pháp chống UAV cho quân đội Mỹ.

Quyết định từ chức của ông Dan Driscoll diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tiến hành đợt cải tổ, bãi nhiệm một loạt tướng lĩnh và đô đốc cấp cao. Trước đó, hồi tháng 4, Lầu Năm Góc bất ngờ thông báo Bộ trưởng Hải quân John Phelan rời chức vụ, trở thành người đứng đầu quân binh chủng đầu tiên ra đi trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

PHƯƠNG NAM