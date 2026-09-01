Tấn công bằng dao tại Quảng trường Thời đại, 2 người bị thương

Ngày 31-8 (giờ địa phương), một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại Quảng trường Thời đại (Times Square), thành phố New York (Mỹ), làm 2 người bị thương.

Theo kênh truyền hình NBC News, nghi phạm là một phụ nữ và đã bị lực lượng chức năng bắn hạ tại hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, Sở Cảnh sát New York nhận định, vụ việc không liên quan đến yếu tố khủng bố và đang tập trung điều tra tiền sử sức khỏe tâm thần của người phụ nữ gây án.

Hiện trường vụ tấn công bằng dao tại Quảng trường thời đại đang được phong toả. Ảnh: NEW YORK DAILY NEWS

Các đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ bị cảnh sát vây quanh. Theo nhân chứng tại hiện trường, nghi phạm cầm 2 con dao trên tay. Bất chấp những lời cảnh báo, người này vẫn lao về phía các cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng.

Ngay sau sự việc, lực lượng cứu hộ khẩn cấp và giới chức điều tra đã nhanh chóng phong tỏa, kiểm tra hiện trường.

Sở Cảnh sát New York đã tổ chức họp báo sau đó để cung cấp thêm thông tin chi tiết về danh tính nạn nhân và tiến trình điều tra vụ việc.

PHƯƠNG NAM