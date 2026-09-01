Indonesia đóng cửa 9 vườn quốc gia do cháy rừng

Ngày 1-9, Indonesia tạm thời đóng cửa 9 vườn quốc gia đối với hoạt động leo núi sau khi cháy rừng bùng phát tại nhiều khu vực. Chính phủ nước này đang tập trung nguồn lực ứng phó cháy rừng tại 6 tỉnh.

Lực lượng nỗ lực dập tắt đám cháy bao trùm một khu vực tại huyện Kampar, tỉnh Riau. Ảnh: ANTARA

Kênh truyền hình CNA của Singapore dẫn lời Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia Raja Juli Antoni cho biết cháy tại các vườn quốc gia đang gây thêm áp lực cho công tác kiểm soát đám cháy tại các tỉnh Riau, Jambi, Nam Sumatra, Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan.

Theo ông Antoni, việc đóng cửa vườn quốc gia nhằm giúp lực lượng chữa cháy tập trung cho các địa bàn ưu tiên. Một số trực thăng chuyên dụng chữa cháy đã phải điều động tới các vườn quốc gia để dập lửa.

Tuần trước, khoảng 170 người leo núi mắc kẹt tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru do cháy rừng đã được giải cứu. Vụ cháy kéo dài gần một tuần đã thiêu rụi khoảng 550 ha rừng tại khu vực này.

Cháy rừng diễn biến phức tạp tại Kalimantan và Sumatra, khói mù đã lan sang Malaysia, Brunei và một số khu vực thuộc Philippines.

Chỉ số chất lượng không khí ngày 1-9 tại Pontianak, Tây Kalimantan, lên tới mức 851 - được cho là nguy hiểm.

Theo một số quan chức Indonesia, hơn 5 triệu người trên đảo Borneo và Sumatra đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi khói mù. Khoảng 13.500 người đã được điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trong tháng 7 và 8.

KHÁNH MINH