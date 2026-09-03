Ngày 2-9 (giờ địa phương), Cục đúc tiền kim loại Mỹ cho biết những đồng xu mệnh giá 1 USD mới có hình Tổng thống Donald Trump đã được đưa vào lưu thông, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử Mỹ, một tổng thống còn sống xuất hiện trên tiền xu của nước này.

Những đồng xu có hình Tổng thống Donald Trump được phát hành nhằm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Một mặt của đồng xu có hình khuôn mặt Tổng thống Trump và được khắc các dòng chữ “Liberty”, “In God We Trust” và “1776-2026”.

Mặt còn lại của đồng xu khắc hình đại bàng đang ngậm cành ô liu và những mũi tên trong móng vuốt, cùng một dải băng mang dòng chữ “E Pluribus Unum”.

Mỹ phát hành đồng xu 1 USD mang hình Tổng thống Donald Trump. Ảnh: https://www.usmint.gov/

Cục đúc tiền kim loại Mỹ bắt đầu bán những đồng xu có hình Tổng thống Trump trên trang web của cơ quan này từ trưa 2-9 (giờ địa phương), với mức giá cao hơn 50% so với mệnh giá. Theo Cục đúc tiền kim loại Mỹ, một cuộn gồm 25 đồng xu có giá 61 USD, trong khi một túi 100 đồng xu có giá 154,50 USD.

Theo một đạo luật được thông qua vào năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ có thể đúc các đồng xu mệnh giá 1 USD trong năm 2026 để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, “với các thiết kế mang tính biểu tượng cho lễ kỷ niệm 250 năm của Mỹ”.

Việc phát hành đồng xu lần đầu tiên được đề xuất vào năm 2025 và gây tranh cãi cũng như đặt ra những câu hỏi về tính hợp pháp của chúng. Năm 1926, Tổng thống Calvin Coolidge cũng xuất hiện trên đồng 50 cent khi đang tại nhiệm.

Năm 2005, Tổng thống George W. Bush ký Đạo luật Đồng xu 1 USD dành cho Tổng thống (Presidential $1 Coin Act), chỉ đạo Cục Đúc tiền kim loại Mỹ phát hành loạt đồng xu 1 USD tôn vinh các Tổng thống Mỹ đã qua đời ít nhất 2 năm. Cục đúc tiền kim loại Mỹ đình chỉ việc phát hành các đồng xu tổng thống này vào năm 2011.

KHÁNH HƯNG