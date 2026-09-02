Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu ở Iran

Rạng sáng 2-9 (giờ Việt Nam), quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) quanh eo biển Hormuz. Iran lập tức tuyên bố tấn công đáp trả.

Tên lửa tầm xa HIMARS của Mỹ hướng về các mục tiêu ở Iran. Ảnh: CENTCOM

Theo CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IRGC tại Iran, đánh dấu lần đầu hai bên trực tiếp đấu hỏa lực trong hơn một tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu ở Iran gần eo biển Hormuz, với lý do Iran tìm cách đưa thủy lôi vào tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ tại miền Nam nước này khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 50 người bị thương. Đã xảy ra các vụ nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas, đảo Qeshm và một số thành phố chiến lược khác, trong đó có Asaluyeh, trung tâm khí đốt và hóa dầu lớn của Iran.

Sau các cuộc không kích mới nhất của Mỹ, Iran tuyên bố đáp trả bằng những đòn tấn công “mang tính hủy diệt”. Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực bị tên lửa và UAV nước này nhắm mục tiêu. Phía Jordan thông báo đã đánh chặn 10 tên lửa Iran, trong khi 3 quả khác rơi xuống khu vực hẻo lánh.

Đợt không kích mới khiến giá dầu thô Brent tăng lên trên 94 USD/thùng.

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