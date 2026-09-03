Từ cứu trợ sang bảo hiểm thiên tai

Lực lượng cứu hộ lũ lụt ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan. ẢNH: THE NATION

Chính phủ Thái Lan dự kiến chi 467 triệu USD/ năm để đóng phí bảo hiểm cùng với số tiền bảo hiểm từ các công ty, tổng số đạt khoảng 2,26 tỷ USD/năm. Theo Báo Bangkok Biznews, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nêu rõ đây là một trong những biện pháp được chính phủ xếp vào nhóm ưu tiên. Chương trình mua bảo hiểm cho người dân nhằm chuyển cách thức quản lý thiên tai từ mô hình cứu trợ sau thảm họa sang chủ động chuẩn bị cơ chế tài chính để ứng phó rủi ro từ trước.

Cơ chế chi trả được thiết kế theo hướng giúp người dân nhận tiền nhanh chóng. Trong trường hợp bão hoặc động đất, khoản hỗ trợ ban đầu là 150USD/hộ, được chi trả trong vòng 15 ngày. Sau đó, người dân có thể nhận thêm khoản bồi thường căn cứ vào thiệt hại thực tế, với tổng số tiền bồi thường không vượt quá 3.000USD cho mỗi hộ trong một lần xảy ra thiên tai. Trường hợp tử vong được chi trả 60.000USD/người.

Đối với lũ lụt, mức hỗ trợ ban đầu cao hơn, ở mức 300USD/hộ. Khoản hỗ trợ ban đầu có thể được giải quyết trong vòng 15 ngày, phần hỗ trợ bổ sung được chi trả trong 15 ngày tiếp theo. Mức bồi thường cuối cùng được tính dựa trên mức độ thiệt hại thực tế và không vượt quá 3.000USD/hộ cho mỗi lần xảy ra thiên tai.

Điểm đáng chú ý, người dân không phải tự đóng phí bảo hiểm mà chính phủ sẽ sử dụng ngân sách để mua bảo hiểm cho các hộ gia đình. Cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan phối hợp với Văn phòng Ủy ban Bảo hiểm và các cơ quan liên quan để triển khai hệ thống bảo hiểm thiên tai. Báo Bangkok Biznews dẫn bình luận của Chính phủ Thái Lan cho biết khoản chi 465,2 triệu USD mỗi năm thấp hơn đáng kể so với chi phí mà Nhà nước hiện phải bỏ ra để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong những năm qua, ngân sách dành cho hỗ trợ và khắc phục hậu quả thiên tai ở Thái Lan vào khoảng hơn 1,2 tỷ USD/năm. Vì vậy, chính phủ kỳ vọng việc chuyển sang cơ chế bảo hiểm sẽ giúp sử dụng ngân sách hiệu quả hơn, đồng thời tạo nguồn tài chính ổn định để người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chính sách này cũng được xem là một phần trong nỗ lực xây dựng cơ chế tài chính bền vững hơn trước nguy cơ thiên tai ngày càng lớn.

Quyết định chuyển sang mô hình bảo hiểm quốc gia diễn ra trong bối cảnh Thái Lan liên tục đối mặt với thời tiết cực đoan. Tần suất xuất hiện của các đợt hạn hán kéo dài do El Niño, theo sau là bão lớn và lũ quét do La Niña.

Sự thay đổi này cũng xuất phát từ mức độ dễ tổn thương của nền kinh tế Thái Lan trước thiên tai. Trận lũ năm 2011 gây thiệt hại 46,5 tỷ USD, tương đương 12,6% GDP; các trận lũ và bão cũng ảnh hưởng tới khoảng 1 triệu người tại Thái Lan gần như mỗi năm kể từ năm 1990. Ngân hàng Thế giới cảnh báo rủi ro lũ lụt không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn có thể tác động đến tăng trưởng và hệ thống tài chính. Sự tham gia của các tập đoàn bảo hiểm và tái bảo hiểm quốc tế với tổng mức bảo hiểm hơn 2,2 tỷ USD /năm giúp phân tán rủi ro tài chính vĩ mô, đảm bảo sự an tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp trọng điểm.

KHÁNH MINH