Bộ máy gọn hơn, người dân hài lòng hơn

Chiều 25-5, Đảng ủy xã Kim Long (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 1 năm vận hành mô hình mới, thay đổi lớn nhất của xã Kim Long là chuyển từ cách làm mang tính hành chính sang quản trị theo mục tiêu và hiệu quả công việc. Địa phương triển khai theo nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ việc, rõ người thực hiện, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau sáp nhập, xã Kim Long quản lý hơn 32.000 dân với 37 chi, đảng bộ trực thuộc. Dù số lượng thủ tục hành chính tăng mạnh do mở rộng phân cấp, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và một phần vẫn đạt hơn 90%. Trong năm đầu vận hành, xã đã tiếp nhận và giải quyết 5.861 hồ sơ, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 97%. Trong đó, toàn bộ cán bộ, công chức xã hiện đã ứng dụng chữ ký số trong xử lý công việc.

Ở lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhiều đơn vị như công an, quân sự, ban xây dựng Đảng, MTTQ... được sắp xếp lại theo hướng giảm đầu mối trung gian, hạn chế chồng chéo chức năng. Tuy nhiên, địa phương cũng nhìn nhận áp lực công việc tăng cao trong khi biên chế còn mỏng.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Một số quy trình liên thông về đất đai, hạ tầng đô thị giữa cấp xã và cấp thành phố vẫn chưa đồng bộ. Giai đoạn tới, xã Kim Long sẽ tập trung nâng cao năng lực cán bộ, thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác thế mạnh du lịch sinh thái để phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, Đảng ủy và UBND xã khen thưởng 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

NHƯ ANH

