Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Chánh Hiệp và Thuận An (TPHCM) đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành đầy đủ quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

* Chiều 25-5, phường Chánh Hiệp (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; sơ kết công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh hội nghị sơ kết tại phường Chánh Hiệp

Tham dự hội nghị có các đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành đầy đủ quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Các mô hình “Chính quyền thân thiện phục vụ trả kết quả tận nơi”, “Hỗ trợ người yếu thế giải quyết thủ tục tại nhà”, “Giờ hành chính linh hoạt”... tiếp tục phát huy hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Tính đến ngày 30-4-2026, tổng thu ngân sách nhà nước của phường đạt hơn 380,6 tỷ đồng, bằng 44,72% dự toán giao; ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt khoảng 51% dự toán.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Trọng Hiếu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phường Chánh Hiệp đạt được sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đồng chí ﻿Dương Trọng Hiếu - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường tập huấn chuyên môn, nhất là lĩnh vực kinh tế - hạ tầng - đô thị; củng cố các ban xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

* Cùng ngày, phường Thuận An tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường Thuận An được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hưng Định, phường An Thạnh và xã An Sơn, với diện tích hơn 16km², dân số trên 68.500 người.

Đến nay, hệ thống chính trị của phường cơ bản vận hành ổn định, đồng bộ. Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt hơn 97%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96%, 100% hồ sơ được số hóa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn khó khăn về nhân sự chuyên môn, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và khối lượng công việc tăng cao sau sáp nhập.

Lãnh đạo phường kiến nghị cấp trên tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền; tăng cường biên chế, đào tạo chuyên môn và hỗ trợ nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TÂM TRANG