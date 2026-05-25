Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Ra mắt Nghiệp đoàn bán vé số xã Bàu Bàng

SGGPO

Chiều 25-5, Công đoàn xã Bàu Bàng tổ chức lễ thành lập Nghiệp đoàn bán vé số xã Bàu Bàng với 47 đoàn viên.

Ra mắt Nghiệp đoàn bán vé số xã Bàu Bàng

Tại buổi lễ, Công đoàn xã Bàu Bàng trao quyết định thành lập nghiệp đoàn; đồng thời ra mắt Ban Chấp hành Nghiệp đoàn bán vé số xã Bàu Bàng gồm 5 thành viên. Ông Lê Thiện Hữu được chỉ định làm Chủ tịch Nghiệp đoàn.

Nghiệp đoàn vé số 5.jpg
Trao quyết định thành lập Nghiệp đoàn vé số xã Bàu Bàng

Ông Lưu Thế Thuận, Chủ tịch Công đoàn xã Bàu Bàng, cho biết việc thành lập nghiệp đoàn là mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động khu vực phi chính thức; tạo điều kiện để người lao động được tập hợp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Theo ông Lưu Thế Thuận, bán vé số là công việc giúp nhiều người yếu thế có thu nhập trang trải cuộc sống. Khi tham gia nghiệp đoàn, đoàn viên có nơi sinh hoạt, được chăm lo và bảo vệ như lao động khu vực chính thức.

Nghiệp đoàn vé số 3.JPG
Đại diện LĐLĐ TPHCM thăm hỏi, động viên tinh thần các đoàn viên

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương trao tặng áo thun và 47 phần quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn bán vé số xã Bàu Bàng. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng.

TÂM TRANG

Từ khóa

Bàu Bàng Nghiệp đoàn LĐLĐ TPHCM Vé số Phi chính thức Công đoàn Công ty TNHH MTV Đoàn viên trao quà

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn