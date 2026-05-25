Ra mắt Nghiệp đoàn bán vé số xã Bàu Bàng

Tại buổi lễ, Công đoàn xã Bàu Bàng trao quyết định thành lập nghiệp đoàn; đồng thời ra mắt Ban Chấp hành Nghiệp đoàn bán vé số xã Bàu Bàng gồm 5 thành viên. Ông Lê Thiện Hữu được chỉ định làm Chủ tịch Nghiệp đoàn.

Trao quyết định thành lập Nghiệp đoàn vé số xã Bàu Bàng

Ông Lưu Thế Thuận, Chủ tịch Công đoàn xã Bàu Bàng, cho biết việc thành lập nghiệp đoàn là mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động khu vực phi chính thức; tạo điều kiện để người lao động được tập hợp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Theo ông Lưu Thế Thuận, bán vé số là công việc giúp nhiều người yếu thế có thu nhập trang trải cuộc sống. Khi tham gia nghiệp đoàn, đoàn viên có nơi sinh hoạt, được chăm lo và bảo vệ như lao động khu vực chính thức.

Đại diện LĐLĐ TPHCM thăm hỏi, động viên tinh thần các đoàn viên

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương trao tặng áo thun và 47 phần quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn bán vé số xã Bàu Bàng. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng.

TÂM TRANG