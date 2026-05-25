Trang bị kỹ năng thực tiễn cho đại biểu HĐND cấp phường

Lớp tập huấn nhằm giúp đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới nắm vững chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

Chiều 25-5, tại Trung tâm Chính trị Phường Lái Thiêu (TPHCM), HĐND phường Lái Thiêu đăng cai tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại Trung tâm Chính trị phường Lái Thiêu

Tham dự có ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng lãnh đạo HĐND các phường Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa, Thuận An và Thuận Giao.

Về phía HĐND TPHCM có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh việc tập huấn có ý nghĩa thiết thực, giúp đại biểu nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật; đồng thời nâng cao kỹ năng giám sát, thảo luận, chất vấn, tiếp xúc cử tri và tiếp nhận, xử lý kiến nghị của nhân dân.

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, xây dựng chính quyền gần dân, lắng nghe dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu Nguyễn Văn Minh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, đã báo cáo 2 chuyên đề về vai trò, nhiệm vụ của HĐND cấp phường và kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn cho đại biểu HĐND.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trình bày các chuyên đề

Các đại biểu cũng trao đổi nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân cử trong thời gian tới.

TÂM TRANG