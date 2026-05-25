Xã Cần Giờ khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân trong phòng chống tội phạm ​

Cách nay 1 tháng, ngày 25-4 Công an xã Cần Giờ nhận được thông tin từ Công an TPHCM yêu cầu phối hợp điều tra một vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Bà Điểm ngày 18-4. Sau khi được cung cấp đặc điểm, lai lịch của đối tượng cùng phương tiện gây án, Ban Chỉ huy Công an xã nhanh chóng triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể, tập trung tuần tra khép kín địa bàn 24/24, tổng kiểm tra toàn bộ nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh: T.T

Đồng thời, trao đổi thông tin với lãnh đạo bến phà Cần Giờ - Vũng Tàu, cũng như các chủ các phương tiện giao thông đường thủy trên địa bàn xã để phối hợp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ tuần tra 363 của Công an xã có 4 đồng chí (hình sự, giao thông và cơ động) phối hợp với Bến phà Cần Giờ - Vũng Tàu đã phát hiện, tiến hành kiểm tra và bắt giữ thành công đối tượng.m

​Nhằm ghi nhận kịp thời những nỗ lực của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xã Cần Giờ quyết định khen thưởng 2 tập thể: Công an xã Cần Giờ và Công ty TNHH MTV Quốc Chánh (Bến phà Cần Giờ - Vũng Tàu) cùng 6 cá nhân: Thượng tá Lê Đình Toàn - Trưởng Công an xã; Đại úy Trương Tuấn Kiệt; Thiếu úy Nguyễn Minh Hùng; ông Nguyễn Tuấn Anh, Lực lượng an ninh cơ sở xã; ông Nguyễn Chí Đạt, Lực lượng an ninh cơ sở xã; ông Trần Văn Tú - Trưởng phòng Hành chính Công ty TNHH MTV Quốc Chánh.

Dịp này, xã Cần Giờ cũng khen thưởng đột xuất đối với bà Nguyễn Bích Chi (34 tuổi, ngụ xã Cần Giờ) và ông Phạm Văn Nhị (51 tuổi, quê An Giang) vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn trên sông. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 3-5, phát hiện một người rơi từ cầu Hà Thanh xuống sông, bà Chi cùng ông Nhị nhanh chóng chèo xuồng vỏ lãi tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ, sơ cứu và báo cơ quan chức năng hỗ trợ. Việc khen thưởng là sự ghi nhận, biểu dương hành động đẹp, góp phần lan tỏa người tốt, việc tốt trong cộng đồng. Bà Nguyễn Bích Chi và ông Phạm Văn Nhị được biểu dương vì hành động dũng cảm cứu người. Ảnh: T.T

CẨM NƯƠNG