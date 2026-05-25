Xã Xuyên Mộc xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà cho hộ khó khăn

Ngày 25-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc (TPHCM) tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 8 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình khó khăn

Hai hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở gồm bà Tòng Thị Thu Hiền và ông Trần Minh Quang, cùng ngụ ấp Nhân Hòa.

Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều năm sống trong những căn nhà xuống cấp, chật hẹp, chưa bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào lao động phổ thông nên chưa có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định.

Khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình ông Trần Minh Quang

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, mỗi hộ được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết. Đồng thời, địa phương cũng triển khai sửa chữa 8 căn nhà xuống cấp cho các hộ khó khăn khác trên địa bàn, với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn.

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết nhằm giúp các hộ khó khăn ổn định chỗ ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt và giảm bớt gánh nặng kinh tế.

PHƯỚC QUÝ