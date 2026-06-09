Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là hơn 1,1 triệu (chiếm 94,78%), thí sinh tự do hơn 63.000 em (chiếm 5,22%). Cả nước có gần 8.000 thí sinh (chiếm 0,65%) đăng ký miễn thi Ngoại ngữ. Như vậy, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất so với những năm gần đây.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Có 3 đối tượng thí sinh dự thi gồm: thứ nhất, thí sinh lớp 12 của Chương trình Giáo dục phổ thông mới có 4 môn thi, trong đó 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Ngoại ngữ; thứ hai là đối tượng thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng; thứ ba là thí sinh tự do (đã tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước), dự thi các môn để lấy điểm xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó, chỉ có môn Ngữ văn là thi tự luận (120 phút), những môn còn lại đều thi trắc nghiệm.

Với mục tiêu kép là xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nên kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt quan trọng với hơn 1,2 triệu thí sinh. Do đó, sáng nay 9-6, Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026” nhằm lưu ý cho thí sinh về những quy định trong ngày làm thủ tục dự thi, những quy định của quy chế thi, những thông tin lưu ý, chiến lược làm bài thi... Tham gia chương trình có khách mời đến từ các đơn vị: Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TPHCM và các trường đại học tại TPHCM.

Buổi giao lưu bắt đầu lúc 9 giờ. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại www.sggp.org.vn.

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