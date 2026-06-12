Một kỳ thi đầy tình yêu thương của cha mẹ và thầy cô

Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không chỉ các thí sinh mà những bậc phụ huynh cũng như trút được nỗi lo sau nhiều tháng ngày đồng hành cùng con.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc với ngày thi thứ 2 với 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ.

Tại điểm thi Trường THPT Vạn Tường (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), từ sáng sớm, nhiều cha mẹ đã có mặt trước cổng trường, lặng lẽ chờ đợi con hoàn thành môn thi cuối cùng.

Các thí sinh kết thúc buổi thi ngày 12-6. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dưới cái nắng đầu hè, người tìm bóng mát dưới tán cây, người ngồi trên xe máy hướng ánh mắt về phía cổng trường. Dù không trực tiếp làm bài thi, nhưng từng phút chờ đợi đối với họ cũng đầy hồi hộp và lo lắng. Suốt những ngày diễn ra kỳ thi, nhiều phụ huynh luôn dõi theo lịch học, giờ giấc sinh hoạt và sức khỏe của con.

Em Châu đang xem lại đề thi sau khi đã hoàn thành buổi thi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bước ra khỏi phòng thi với đề thi môn Hóa học còn cầm trên tay, em Nguyễn Thị Châu (lớp 12 Trường THPT Vạn Tường), cho biết: “Có một số câu em thấy khá khó và phải suy nghĩ nhiều, nhưng em đã cố gắng hoàn thành bài thi trong thời gian cho phép. Giờ thi xong em thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm”.

Các bậc phụ huynh ngồi chờ con thi ngày 12-6. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngóng con trước cổng trường THPT Vạn Tường khi môn thi đã kết thúc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Khoảng 10 giờ, khi những thí sinh cuối cùng bước ra khỏi phòng thi, khuôn mặt nhiều phụ huynh giãn ra sau những ngày căng thẳng. Những câu hỏi quen thuộc như “Con làm bài được không?”, “Có mệt không?”, “Uống ngụm nước đã con”. Đó là những lời hỏi han giản dị nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ dành cho con.

Ông Huỳnh Tấn Cường, xã Đông Sơn, chia sẻ: “Thấy con thức khuya ôn bài, vợ chồng tôi cũng lo. Chỉ biết động viên con giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm để có tinh thần tốt nhất. Giờ con thi xong rồi, dù kết quả thế nào, tôi cũng thấy nhẹ nhõm và vui vì con đã cố gắng hết sức mình”.

Ngóng con giữa cái nắng mùa hè. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người cha hỏi thăm con sau kết thúc môn thi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cùng chung tâm trạng, ông Nguyễn Vinh cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là một kỳ thi quan trọng mà còn là dấu mốc khép lại 12 năm đèn sách của các em học sinh. Vì vậy, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, các bậc phụ huynh vẫn luôn cố gắng đồng hành, động viên con trong suốt chặng đường ôn luyện và dự thi.

Người mẹ chụp ảnh cùng con trai lưu lại khoảnh khắc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người cha đợi chở con về nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Với nhiều phụ huynh, niềm vui lớn nhất không phải là điểm số hay thành tích, mà là nhìn thấy con trưởng thành hơn sau một hành trình dài nỗ lực.

Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngóng con sau buổi thi ngày 12-6, chị Bùi Thị Hạnh (thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) bộc bạch: “Những ngày qua, tôi luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng, cảm thấy mình còn hồi hộp hơn cả con. Gia đình chỉ biết động viên, tạo tâm lý thoải mái để con bước vào phòng thi với sự tự tin cao nhất”.

Phụ huynh đặc khu Lý Sơn chờ con trước cổng thi. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Chị Hạnh chia sẻ, mong mỏi nhất lúc này là mong con giữ được sự bình tĩnh, phát huy hết kiến thức đã ôn luyện để vượt qua kỳ thi thuận lợi, đậu tốt nghiệp và đạt đủ điểm xét tuyển vào ngành học, ngôi trường đại học mà con mơ ước.

Bên cạnh sự dõi theo, động viên của các bậc phụ huynh, trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các thầy cô giáo cũng luôn sát cánh, tiếp thêm động lực cho học sinh trước thời khắc quan trọng của tuổi học trò.

Thầy Trần Vương Thùy, Bí thư Đoàn trường THPT Tây Trà, đồng hành cùng các thí sinh trong chương trình tiếp sức mùa thi

Những bức vẽ cổ vũ, động viên tinh thần các thí sinh của các tình nguyện viên trường THPT Tây Trà

Tại điểm thi trường THPT Tây Trà (xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi), thầy Trần Vương Thùy, Bí thư Đoàn trường, cho biết, phần lớn học sinh là con em đồng bào miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu những vất vả của các em và gia đình, nhà trường cùng Đoàn trường đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ 480 suất ăn miễn phí trong hai ngày thi, góp phần giúp thí sinh yên tâm tập trung làm bài.

Clip: Động viên thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Thực hiện: HỮU PHÚC

Tại tỉnh Gia Lai, điểm thi trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai), từ sáng sớm, các giáo viên đã có mặt để đón học sinh, nhắc nhở các em kiểm tra giấy tờ, dụng cụ học tập và giữ tâm lý thoải mái trước giờ làm bài.

Cô Hoàng Thị Thanh Tú ( thứ 4 từ trái sang) động viên thí sinh dự thi tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: HỮU PHÚC

Thí sinh đến dự thi tại điểm thi trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: HỮU PHÚC

Cô Hoàng Thị Thanh Tú, giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi, ân cần thăm hỏi từng học sinh. Những lời động viên chân thành đã giúp nhiều em giảm bớt áp lực, thêm tự tin bước vào phòng thi. Không chỉ quan tâm đến học sinh, các thầy cô còn chia sẻ, động viên phụ huynh đang chờ đợi bên ngoài cổng trường, giúp họ yên tâm hơn khi gửi gắm con em mình trong những ngày thi quan trọng.

Cô Hoàng Thị Thanh Tú ôm, động viên thí sinh trước giờ thi. Ảnh: HỮU PHÚC

Giáo viên tại điểm thi trường THPT Mạc Đĩnh Chi hướng dẫn các thí sinh kiểm tra giấy tờ. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại cổng trường, lực lượng tiếp sức mùa thi đã có mặt để hỗ trợ thí sinh, các em được hỗ trợ một số dụng cụ học tập cần thiết như bút chì, tẩy...

Lực lượng tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: HỮU PHÚC

NGUYỄN TRANG - HỮU PHÚC - ĐÌNH NHỰT