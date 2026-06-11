Nấu cơm, phát nước tiếp sức thí sinh tại Quảng Ngãi

Trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các điểm thi tại Quảng Ngãi diễn ra nghiêm túc, trật tự. Nhiều đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ thí sinh, phát nước uống, chuẩn bị phần cơm tiếp thêm động lực cho các sĩ tử.

Clip: Thí sinh nhận bữa cơm miễn phí từ Nhóm thiện nguyện Từ Tâm phối hợp Công an xã Sơn Hà tổ chức. Thực hiện: NGUYỄN TRANG-ÁNH HỒNG

Tại miền núi, Trường THPT Sơn Hà (xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), Nhóm thiện nguyện Từ Tâm (xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp cùng Công an xã Sơn Hà tổ chức nấu và phát miễn phí 50 suất cơm cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này.

Những suất cơm nóng được trao cho các thí sinh sau buổi thi. Ảnh: ÁNH HỒNG

Những suất cơm nghĩa tình tiếp sức cho các thí sinh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mỗi suất ăn gồm cơm gà và sườn, rau và canh, được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dinh dưỡng, góp phần tiếp thêm năng lượng để các em yên tâm hoàn thành tốt các môn thi.

Không chỉ hỗ trợ bữa ăn trưa, các tình nguyện viên còn phát 10 thùng nước suối và 10 thùng sữa cho thí sinh.

Chị Phan Thị Ánh Hồng, thành viên Nhóm thiện nguyện Từ Tâm, chia sẻ: “Nhiều em ở các xã vùng cao phải đi quãng đường rất xa để tham gia kỳ thi, điều kiện gia đình còn khó khăn nên việc đi lại, ăn uống gặp không ít trở ngại. Chúng tôi mong muốn những suất cơm nghĩa tình này sẽ tiếp thêm động lực, giúp các em yên tâm làm bài thi, đạt kết quả tốt nhất và vững bước trên con đường học tập phía trước”.

Những suất cơm ấm áp nghĩa tình. Ảnh: ÁNH HỒNG

Các thí sinh vui vẻ nhận bữa cơm ấm áp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Hồ Nguyễn Thị Duyên (lớp 12C1) và em Đinh Thị Duy (lớp 12C5), Trường THPT Sơn Hà, xúc động chia sẻ rằng nhà các em ở khá xa điểm thi nên những suất cơm miễn phí trong những ngày thi là sự hỗ trợ rất ý nghĩa.

Em Duyên cho biết: “Nhà em cách điểm thi khá xa nên từ sáng sớm đã phải đi để kịp giờ. Được các cô chú, anh chị chuẩn bị cơm miễn phí, em cảm thấy rất ấm lòng. Bữa cơm không chỉ giúp chúng em đỡ vất vả trong việc đi lại mà còn tiếp thêm động lực để làm bài thi thật tốt”.

Công an xã Đông Trà Bồng nấu cơm tiếp sức cho các thí sinh tại điểm thi trường THPT. Ảnh: CÔNG AN XÃ ĐÔNG TRÀ BỒNG

Tại miền núi xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Chi đoàn Công an xã Đông Trà Bồng đã nấu những suất cơm để tiếp sức cho các thí sinh tại điểm thi trường THPT Trà Bồng.

Công an dọn bàn ghế để các em có chỗ ăn thoải mái. Ảnh: CÔNG AN XÃ ĐÔNG TRÀ BỒNG

Bàn ăn được soạn sẵn cho các thí sinh. Ảnh: CÔNG AN XÃ ĐÔNG TRÀ BỒNG

Trung tá Võ Duy Phong, Trưởng Công an xã Đông Trà Bồng, cho biết: “Thấu hiểu áp lực của các thí sinh và những vất vả của phụ huynh đưa đón con em từ các thôn vùng cao đến điểm thi, từ sáng sớm, đoàn viên thanh niên Công an xã Đông Trà Bồng đã tất bật chuẩn bị những suất cơm nghĩa tình".

Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Trà Bồng nhận những phần cơm do lực lượng công an nấu. Ảnh: CÔNG AN XÃ ĐÔNG TRÀ BỒNG

Chi đoàn Công an xã Đông Trà Bồng cũng gửi lời chúc đến tất cả các thí sinh hãy luôn bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt. Ảnh: CÔNG AN XÃ ĐÔNG TRÀ BỒNG



Clip: Tiếp sức mùa thi tại đặc khu Lý Sơn. Thực hiện: NGUYỄN TRANG-ĐÌNH NHỰT

Tại đặc khu Lý Sơn, anh Lê Mai Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu Lý Sơn, cho biết, để đồng hành, động viên tinh thần các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đoàn Thanh niên đặc khu đã huy động 50 đoàn viên tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi".

Các đoàn viên Lý Sơn hỗ trợ 10 thùng nước uống, 4 thùng sữa, bánh mì, bút viết và một số vật dụng học tập cần thiết, góp phần giúp thí sinh yên tâm, tự tin bước vào kỳ thi.

Tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THCS An Hải. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Hỗ trợ các thí sinh trước và sau giờ thi. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Tại điểm thi Trường THPT Vạn Tường (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), anh Ao Xuân Thông, Bí thư Chi đoàn thôn Phước Thiện (xã Vạn Tường), cho biết, lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia cùng Đoàn Thanh niên xã Đông Sơn triển khai các hoạt động tiếp sức mùa thi. Điểm thi được chuẩn bị 5 thùng nước suối, 5 thùng nước ngọt cùng bút viết và nhiều đồ dùng học tập thiết yếu phục vụ thí sinh. Có 19 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi.

Tại điểm thi trường THPT Vạn Tường, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, các thí sinh đã hoàn thành buổi chiều với môn Toán. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tình nguyện viên tặng nước cho các thí sinh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong màu áo xanh tình nguyện, em Đỗ Nhật Tú (lớp 11, Trường THPT Vạn Tường, háo hức khi lần đầu tham gia chương trình. “Em rất vui khi được đồng hành cùng các anh chị hỗ trợ tiếp sức mùa thi. Qua hoạt động này, em cảm nhận rõ hơn không khí của kỳ thi và phần nào hiểu được tâm trạng của các anh chị lớp 12. Năm sau đến lượt mình bước vào kỳ thi, đây sẽ là một trải nghiệm rất ý nghĩa đối với em”, Tú chia sẻ.

NGUYỄN TRANG