Người cha vượt hơn 50km cùng con đi thi dưới nắng gắt

Sáng 11-6, 37.508 thí sinh tỉnh Gia Lai bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.

Tại 91 điểm thi, lực lượng chức năng và các đội tình nguyện được duy trì để hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên thuận lợi.

Các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Số 1 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai

Tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, hơn 860 thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn. Nhiều em phấn khởi vì làm bài khá tốt. Bên ngoài điểm thi, nhiều phụ huynh kiên nhẫn đón chờ con em hoàn thành bài thi.

Vừa đưa con gái vượt hơn 50km từ xã Vân Canh đến điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, ông Lê Văn Nhạ (46 tuổi, dân tộc Chăm H’roi, xã Vân Canh) cho biết đã tạm gác công việc đồng áng để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này.

Ông Lê Văn Nhạ đợi con hoàn thành bài thi đầu tiên bên ngoài điểm thi

Ngồi tránh nắng dưới tán cây gần điểm thi, ông Nhạ kể, con gái là em Lê Thị Minh Thư vốn ham học nên từ lớp 9 đã xuống Quy Nhơn ở ký túc xá để theo học THPT. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, ông dự định ở lại ký túc xá dành cho phụ huynh để tiện đưa đón, động viên con.

“Tôi luôn dặn con giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ để có tinh thần tốt làm bài. Tôi cũng động viên con cố gắng hết sức, không quá áp lực về điểm số vì điều quan trọng là đã nỗ lực hết mình”, ông Nhạ chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai được tổ chức tại 91 điểm thi với 1.652 phòng thi.

Các bậc phụ huynh vượt nắng nóng cùng con đến điểm trường ở Quy Nhơn

Nhiều phụ huynh đồng hành cùng con tại điểm thi ở Quy Nhơn

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, trong buổi làm thủ tục dự thi chiều 10-6 có 423 thí sinh vắng mặt, trong đó 3 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh vừa sáp nhập, chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực, tỉnh đặc biệt chú trọng phòng chống gian lận công nghệ cao. Gia Lai đã kích hoạt đồng bộ các giải pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, tập trung phát hiện và ngăn chặn các phương thức sử dụng tai nghe siêu nhỏ, camera ngụy trang, thiết bị tích hợp AI và các hình thức truyền dữ liệu tinh vi.

NGỌC OAI