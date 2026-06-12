Lâm Đồng: Một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi

Tại buổi thi các môn thi tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận một thí sinh đã bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Các thí sinh tỉnh Lâm Đồng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trưa 12-6, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, buổi thi các môn tự chọn – buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tuy nhiên, một thí sinh đã bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế khi mang điện thoại vào phòng thi.

Theo báo cáo, ở ca thi thứ nhất có 40.890/41.034 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,65%; ca thi thứ hai có 40.661/40.787 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,69%. Các điểm thi tổ chức coi thi đúng quy chế, lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tham gia đầy đủ.

Các thí sinh tỉnh Lâm Đồng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trường hợp vi phạm quy chế thi là thí sinh B.T.D., học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nam Dong, dự thi tại phòng thi số 8506. Trong thời gian nghỉ giữa hai ca thi, thí sinh xin phép đi vệ sinh rồi mang điện thoại vào phòng thi. Khi vừa quay lại phòng thi, sự việc đã được phát hiện sau khi một thí sinh khác báo cho cán bộ coi thi.

Mặc dù thí sinh chưa sử dụng điện thoại, nhưng việc mang thiết bị không được phép vào phòng thi đã vi phạm quy chế thi. Hội đồng thi đã lập biên bản, thu giữ điện thoại và đình chỉ thi đối với thí sinh theo quy định. Đây là trường hợp vi phạm quy chế duy nhất được ghi nhận trong buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng.

TIẾN THẮNG