Dồn lực hỗ trợ thí sinh vùng biên giới

Hơn 35.700 thí sinh tại Đà Nẵng sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đến thời điểm hiện tại, 99 điểm thi trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, nhất là chú trọng hỗ trợ tối đa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (xã La Dêê, TP Đà Nẵng) tự học có hướng dẫn vào các buổi

Ghi nhận tại các trường vùng biên giới, công tác tiếp sức cho sĩ tử diễn ra vô cùng thiết thực. Điểm thi Trường THPT Tây Giang (xã Tây Giang) có 204 thí sinh dự thi, trong đó có 134 học sinh của Trường THPT Tây Giang và 70 học sinh Trường THPT Võ Chí Công (xã Hùng Sơn). Cô giáo Arâl Mai Tình, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Giang cho biết, nhà trường đã triển khai mô hình "tiết học nội trú" ban đêm, tạo không gian tự học kỷ luật và có giáo viên trực tiếp hỗ trợ cho 124 học sinh dân tộc thiểu số (trong tổng số 134 học sinh dự thi). Trong khi đó, Trường THPT Võ Chí Công (xã Hùng Sơn) linh hoạt vận động học sinh ngoại trú vào ở tập trung. Không chỉ lo chỗ nghỉ, nhà trường còn nấu cháo khuya, bổ sung sữa, bánh và vận động xã hội hóa để 100% học sinh lớp 12 đều có máy tính cầm tay trước khi vào phòng thi.

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có 140 học sinh lớp 12, trong đó khoảng 98% là đồng bào dân tộc thiểu số

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (xã La Dêê, TP Đà Nẵng) có 140 học sinh lớp 12, trong đó khoảng 98% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tổ chức điểm thi ngay tại trường đã giúp học sinh vùng biên giới giảm bớt áp lực di chuyển, yên tâm ôn luyện.

Theo ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, địa phương đã huy động gần 6.400 người phục vụ kỳ thi. Qua rà soát, toàn bộ 99 điểm thi cùng khu vực in sao đề, làm phách đều hoàn tất phương án bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, y tế và phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, rút kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, công tác an ninh được siết chặt tối đa. Cán bộ coi thi được quán triệt yêu cầu nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại di động vào phòng thi nhằm tránh các vi phạm quy chế đáng tiếc.

Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng rà soát cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (xã Thăng Điền)

Đồng hành cùng các sĩ tử, hơn 2.000 tình nguyện viên thuộc 99 đội hình “Tiếp sức mùa thi” của Thành Đoàn Đà Nẵng đã sẵn sàng vào vị trí.

XUÂN QUỲNH