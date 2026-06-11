ĐBSCL: 1 thí sinh bị ngất xỉu, 1 trường hợp được bố trí phòng thi riêng

Cùng với cả nước, sáng 11-6, hàng ngàn thí sinh ở vùng ĐBSCL bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 trong tâm lý thoải mái, thời tiết thuận lợi (không có mưa lớn), giao thông thông thoáng nhờ lực lượng công an, tình nguyện viên phối hợp phân luồng.

Tại TP Cần Thơ, sáng sớm, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến kiểm tra và động viên các sĩ tử tại Điểm thi Trường THPT Ô Môn (TP Cần Thơ). Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng, với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp nhịp nhàng từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh và lãnh đạo UBND TP Cần Thơ kiểm tra công tác tổ chức thi tại TP Cần Thơ vào sáng sớm 11-6



Kỳ thi năm nay, TP Cần Thơ có hơn 34.200 thí sinh tham gia, với 80 điểm thi và 1.515 phòng thi chính thức. Để hỗ trợ các sĩ tử, Thành đoàn Cần Thơ đã triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” với gần 3.600 tình nguyện viên tham gia. Lực lượng tình nguyện đã có mặt tại tất cả 80 điểm thi để hỗ trợ thí sinh, đồng thời tổ chức cấp phát 50.000 chai nước uống, cùng nón, áo mưa, suất ăn…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh và lãnh đạo UBND TP Cần Thơ động viên thí sinh trước buổi thi môn Ngữ Văn



Tình nguyện viện chuẩn bị nước uống, thực phẩm miễn phí cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ)



Tại điểm thi Trường THPT Tân Lược (xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long), kết thúc buổi thi môn Ngữ Văn, hầu hết thí sinh phấn khởi, cho biết làm bài tốt. Thí sinh Phan Minh Kỳ (lớp 12A3, Trường THPT Tân Lược), tự tin: “Phần tự luận chiếm khá nhiều thời gian nhưng em vẫn kịp hoàn thành các yêu cầu của đề. Em hài lòng với bài làm, có thể đạt 7-8 điểm”. Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, giáo viên bộ môn Ngữ Văn Trường THPT Tân Lược, cho biết đề thi năm nay có một số điểm mới trong cấu trúc và ngữ liệu. Phần đọc hiểu sử dụng văn bản thông tin thay vì văn bản văn học như năm trước, trong khi phần viết khoảng 600 chữ lại yêu cầu nghị luận văn học. “Đề thi sử dụng ngữ liệu mới nên học sinh có kỹ năng đọc hiểu, cảm thụ văn học tốt sẽ có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, nếu nắm chắc phương pháp làm bài thì các em hoàn toàn có thể đạt điểm trên trung bình; những học sinh có kỹ năng tốt có khả năng đạt điểm khá, giỏi”, cô Trúc nhận định.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long, trong buổi thi môn Ngữ Văn, có 1 thí sinh đặc biệt được hỗ trợ. Đó là em Lê Quỳnh Như (số báo danh 86022258), học sinh Trường THPT Tân Lược, đang điều trị bệnh sốt xuất huyết và xin xuất viện để tham gia kỳ thi. Quá trình làm bài, em Như bị ngất và được đội ngũ y tế kịp thời chăm sóc tại chỗ. Thí sinh nỗ lực làm bài và hoàn thành môn thi đúng quy chế.

Tại điểm thi điểm thi số 003 (Trường THPT Cà Mau, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), thí sinh Trần Hoàng Anh Thư được bố trí thi phòng riêng. Lý do vì trước kỳ thi, em Thư không may bị tai nạn, gãy tay phải. Phòng thi của em Hoàng Anh được lắp đặt đầy đủ hệ thống ghi âm, hai camera giám sát và bố trí giám thị theo đúng quy chế. Trong đó, một giám thị không thuộc chuyên môn của môn thi sẽ hỗ trợ ghi lại toàn bộ câu trả lời, bài giải do em Thư đọc.

Giám thị và các tình nguyện viên động viên thí sinh Trần Hoàng Anh Thư, Trường THPT Cà Mau, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau trước giờ thi môn Ngữ Văn



Tại tỉnh An Giang, đến đầu giờ thi, thí sinh T.H.C ngụ ở khóm Châu Long 2, phường Châu Đốc (học sinh Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa) ngủ quên, không có mặt ở phòng thi. Nhận thông tin từ Hội đồng thi, Chỉ huy Công an phường Châu Đốc nhanh chóng phân công lực lượng Cảnh sát trật tự đang phân luồng giao thông gần đó xác minh địa chỉ, dùng xe mô tô đặc chủng đến nhà, kịp thời đưa thí sinh đến điểm thi trước giờ đóng cửa.

Tấn Thái - Tuấn Quang - Tín Huy - Ngọc Phúc - Quang Vinh