Cần Thơ, Vĩnh Long: Hơn 550 lượt thí sinh vắng thi ngày đầu tiên

Ngày 11-6, ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 550 thí sinh vắng thi ở hai môn Ngữ văn và Toán.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tân Lược (xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long) phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán 90 phút. Ảnh: TÍN HUY

Tại TP Cần Thơ, theo Sở GD-ĐT, có 237 lượt thí sinh vắng thi, gồm 115 thí sinh vắng ở môn Ngữ văn và 122 thí sinh vắng ở môn Toán. Một số điểm thi có số lượng thí sinh vắng cao như Trường THCS và THPT Tân Thạnh với 36 lượt vắng, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng có 35 lượt vắng.

Theo ngành giáo dục địa phương, phần lớn các trường hợp vắng thi là thí sinh tự do. Đối với học sinh lớp 12 đang theo học tại các trường THPT, tỷ lệ dự thi vẫn đạt mức rất cao nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc hỗ trợ, động viên các em tham gia kỳ thi.

Thí sinh Phan Minh Kỳ, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Tân Lược (xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long) vừa xuất viện điều trị bệnh sốt xuất huyết, kịp thời tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: TÍN HUY

Ngoài ra, một số trường hợp vắng thi xuất phát từ nguyên nhân khách quan như: mắc bệnh nặng phải nhập viện điều trị hoặc gặp tai nạn giao thông trước ngày thi. Trong ngày thi đầu tiên, TP Cần Thơ ghi nhận 2 thí sinh bị tai nạn nhẹ nhưng vẫn có thể tham gia làm bài; khoảng 10 thí sinh đang điều trị tại bệnh viện sẽ được xem xét điều kiện đặc cách tốt nghiệp theo quy định.

Tại Vĩnh Long, môn Ngữ văn có 149 thí sinh vắng thi, trong khi môn Toán ghi nhận 168 thí sinh vắng thi. Một số trường hợp vắng thi do lý do sức khỏe, trong đó có thí sinh phải nhập viện điều trị bệnh.

Bên cạnh đó, một số thí sinh thuộc diện được miễn thi theo quy định do khuyết tật. Ngành giáo dục địa phương cũng tạo điều kiện cho các trường hợp đặc biệt khi bố trí phòng thi riêng hoặc phòng thi dự phòng đối với thí sinh bị tai nạn nhưng vẫn đủ sức khỏe tham gia kỳ thi.

Thí sinh Lưu Gia Bảo, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Tân Lược tự tin sau 90 phút hoàn thành bài thi môn Toán. Ảnh: TÍN HUY

Đáng chú ý, trong buổi thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Tân Quới (xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long) một thí sinh đã sử dụng điện thoại để chụp đề thi và gửi qua ứng dụng ChatGPT nhằm tìm lời giải. Thí sinh này đã bị lập biên bản và đình chỉ thi theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

TÍN HUY - TUẤN QUANG