Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển 175 học sinh đầu cấp

Học sinh của trường tham gia các hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhà trường thực hiện tuyển sinh đối với các đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số và một số trường hợp học sinh dân tộc Kinh đang cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành.

Đối tượng được tuyển thẳng gồm học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP; học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cấp quốc gia trở lên trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Bên cạnh đó, nhà trường tuyển sinh theo ba nhóm đối tượng. Đối tượng 1 là học sinh dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ có thời gian thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại các khu phố, ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối tượng 2 là học sinh dân tộc thiểu số có nơi thường trú tại các khu vực này. Đối tượng 3 là học sinh dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ có thời gian thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ tuyển học sinh dân tộc Kinh không vượt quá 10% tổng chỉ tiêu tuyển mới được giao.

Để dự tuyển, học sinh phải thuộc một trong các đối tượng tuyển sinh nêu trên, bảo đảm độ tuổi theo quy định và đã hoàn thành chương trình học của cấp học trước.

Hồ sơ dự tuyển gồm: giấy khai sinh; giấy xác nhận thông tin cư trú theo từng nhóm đối tượng; học bạ hoặc hồ sơ học tập tương đương; các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có). Phương thức tuyển sinh được áp dụng là xét tuyển.

Nhà trường tiếp nhận hồ sơ bằng hai hình thức: nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (địa chỉ Quốc lộ 56, ấp Tân Xuân, xã Kim Long, TPHCM).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ hết ngày 20-6 qua đường bưu điện (căn cứ theo dấu bưu điện) và đến hết ngày 24-6 với hồ sơ nộp trực tiếp. Kết quả trúng tuyển dự kiến công bố trước ngày 25-6.

Theo thầy Đào Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu, học sinh trúng tuyển sẽ được học tập, sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường giáo dục nội trú. Đồng thời, các em được tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ năng sống, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và các hoạt động trải nghiệm phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

KHÁNH CHI