Thuê xe điện du lịch đưa đón thí sinh miền núi đến điểm thi

Ngày 11-6, hơn 37.500 thí sinh Gia Lai hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cùng với công tác tiếp sức mùa thi, nhiều thí sinh miền núi được hỗ trợ đưa đón miễn phí đến các điểm thi bằng xe điện du lịch.

Chiều 11-6, 37.508 thí sinh tỉnh Gia Lai hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn và Toán trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.

Video ngắn thí sinh Gia Lai tự tin hoàn thành ngày thi đầu tiên dưới trời nóng bức. Tác giả: NGỌC OAI

Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, chờ đón các thí sinh ở điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, khoảng 16 giờ 20 phút, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Toán với nhiều cảm xúc khác nhau. Nhiều thí sinh bày tỏ niềm vui khi đề thi Toán năm nay vừa sức nên khá tự tin với kết quả làm bài.

Bên ngoài điểm thi, các xe điện du lịch được bố trí đưa đón miễn phí thí sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai thuê xe điện phục vụ miễn phí các thí sinh

Bà Võ Thị Bích Lệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai cho biết, nhà trường đã vận động nguồn lực thuê 10 xe điện du lịch đưa đón 94 thí sinh học bán trú và thí sinh tự do. Mỗi chuyến xe chở tối đa 10 em nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã bố trí sẵn sàng các phòng trống thuộc ký túc xá của nhà trường để đón các phụ huynh các thí sinh dân tộc đến động viên, đồng hành thí sinh đi thi”, bà Lệ cho biết.

Các thí sinh miền núi được xe điện đưa đón đến điểm thi miễn phí

Vừa ra khỏi điểm thi, em Trần Thị Ngọc Ly (ở xã Vân Canh, Gia Lai) chia sẻ: “Bài thi môn Toán với em khá khó nhưng em đã hoàn thành tốt nhất có thể và hy vọng đạt kết quả như mong muốn. Việc được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại giúp em giảm bớt nhiều lo lắng”.

Thí sinh dân tộc nội trú hoàn thành kỳ thi thuận lợi

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, trong ngày thi 11-6, toàn tỉnh này có 116 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn, 120 thí sinh vắng thi môn Toán. Ngoài ra, tại môn thi Ngữ văn có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi khi lén lút mang điện thoại vào phòng thi.

Thí sinh tự tin hoàn thành bài thi Toán

Các điểm tiếp sức, hỗ trợ nước uống, tăng lực cho các sĩ tử

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