Thuê xe điện du lịch đưa đón thí sinh miền núi đến điểm thi

Chiều 11-6, 37.508 thí sinh tỉnh Gia Lai hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn và Toán trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.
Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, khoảng 16 giờ 20 phút, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn rời phòng thi sau khi hoàn thành môn Toán với nhiều cảm xúc khác nhau. Nhiều thí sinh bày tỏ niềm vui khi đề thi Toán năm nay vừa sức nên khá tự tin với kết quả làm bài.
Bên ngoài điểm thi, các xe điện du lịch được bố trí đưa đón miễn phí thí sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai.
Bà Võ Thị Bích Lệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai cho biết, nhà trường đã vận động nguồn lực thuê 10 xe điện du lịch đưa đón 94 thí sinh học bán trú và thí sinh tự do. Mỗi chuyến xe chở tối đa 10 em nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện.
"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã bố trí sẵn sàng các phòng trống thuộc ký túc xá của nhà trường để đón các phụ huynh các thí sinh dân tộc đến động viên, đồng hành thí sinh đi thi”, bà Lệ cho biết.
Vừa ra khỏi điểm thi, em Trần Thị Ngọc Ly (ở xã Vân Canh, Gia Lai) chia sẻ: “Bài thi môn Toán với em khá khó nhưng em đã hoàn thành tốt nhất có thể và hy vọng đạt kết quả như mong muốn. Việc được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại giúp em giảm bớt nhiều lo lắng”.
Theo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, trong ngày thi 11-6, toàn tỉnh này có 116 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn, 120 thí sinh vắng thi môn Toán. Ngoài ra, tại môn thi Ngữ văn có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi khi lén lút mang điện thoại vào phòng thi.