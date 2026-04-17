Hơn 1,2 triệu hộ kinh doanh đã nộp tờ khai thuế trước hạn

Dù chưa hết thời hạn kê khai, nhưng cơ quan thuế đã nhận được 1,5 triệu hồ sơ khai thuế trước hạn của gần 1,2 triệu hộ kinh doanh.

Chiều 17-4, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội thảo “Hộ kinh doanh: minh bạch dòng tiền, mở rộng cơ hội kinh doanh”.

Các khách mời giải đáp thắc mắc của hộ kinh doanh tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết đến nay, dù chưa hết thời hạn kê khai kỳ khai thuế đầu tiên của năm 2026, cơ quan thuế đã nhận được 1,5 triệu hồ sơ khai thuế trước hạn của gần 1,2 triệu hộ kinh doanh. Cục Thuế cũng đã chỉ đạo cơ quan thuế tất cả tỉnh, thành tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản ngân hàng, tài khoản eTax Mobile để khai thuế, giới thiệu các giải pháp để các hộ được lựa chọn giải pháp phù hợp; đã ban hành sổ tay hướng dẫn cho từng nhóm hộ kinh doanh với ngôn ngữ dễ hiểu, dễ thực hiện.

“Nếu còn khó khăn vướng mắc, người nộp thuế có quyền yêu cầu cán bộ, công chức thuế, cùng các nhà cung cấp giải pháp tiếp tục hỗ trợ cho đến khi có thể thực hiện trôi chảy, không vướng vào những vi phạm cơ bản”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Ông Mai Sơn trả lời câu hỏi của hộ kinh doanh tại hội thảo

Tại buổi hội thảo, một trong những nội dung các hộ kinh doanh thắc mắc là hàng tồn kho nhập trước năm 2026 có bắt buộc nhập hóa đơn đầu vào hay không.

Giải đáp, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên chính Ban Chính sách, thuế quốc tế, cho biết trong quá trình xây dựng Nghị định 68, cơ quan soạn thảo đã nhận được nhiều phản ánh của hộ kinh doanh liên quan đến hàng hóa, máy móc, thiết bị mua từ trước nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Hộ kinh doanh đặt câu hỏi cho cơ quan thuế tại hội thảo

Khi thực hiện kê khai, trên hệ thống sẽ hiển thị bảng kê để hộ kinh doanh tự khai số lượng và giá trị hàng hóa, sản phẩm tồn kho. Bảng kê này được nộp kèm tờ khai thuế và sẽ là căn cứ để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà lưu ý, đối với hàng hóa tồn kho phát sinh trước ngày 31-12-2025, hộ kinh doanh không bắt buộc phải có hóa đơn, chứng từ để làm căn cứ đầu vào.

Tại hội thảo, trả lời câu hỏi của hộ kinh doanh, cơ quan thuế cho biết các hộ kinh doanh nha khoa nên liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể việc phân loại, kê khai các dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ làm đẹp.

Trong khi đó, với những hóa đơn sai sót không liên quan đến tên hàng hóa hoặc số tiền giao dịch thì người bán có thể thông báo điều chỉnh thông tin cho người mua, đồng thời gửi thông tin điều chỉnh đến cơ quan thuế mà không cần lập lại hóa đơn.

MAI HOA