Nỗ lực định vị trên bản đồ ẩm thực Đông Nam Á

Trong làng ẩm thực Đông Nam Á, Việt Nam tự hào với món phở, Thái Lan nổi tiếng nhờ món súp chua cay tom yum hay Malaysia có món tôm xốt me assam... Nhưng khi nhắc đến Philippines, khách nước ngoài chưa hiểu rõ món nào thực sự được xem là tiêu biểu cho quốc gia này.

Theo tạp chí Nikkei Asia (Nhật Bản), sau khi Michelin cho ra mắt sách hướng dẫn đầu tiên dành riêng cho các nhà hàng ở Philippines vào năm ngoái, khách du lịch nước ngoài quan tâm nhiều hơn đến một nền ẩm thực chưa được phổ biến rộng rãi.

Trong số các quán ăn được Michelin quan tâm, có chuỗi nhà hàng Manam, thường nằm trong các trung tâm thương mại ở thủ đô Manila. Hiện quán ăn này nổi tiếng nhờ món gà nướng được ướp nhiều giờ với nước cốt chanh hoặc trái tắc, trộn thêm giấm, đường và tiêu đen.

Nhờ vậy, gà nướng vỉ hay bếp than đều có mùi thơm ngát, thịt rất mềm. Từ khi Manam được đưa vào cẩm nang Michelin, số lượng khách hàng đã tăng đáng kể, luôn có hàng dài thực khách, cả khách địa phương và du khách nước ngoài, đứng đợi vào giờ ăn trưa hoặc vào buổi tối...

Một nhà hàng khác tên là Brick Corner. Tọa lạc tại Bonifacio Global City, một khu vực đô thị mới phát triển của Manila, Brick Corner chủ yếu phục vụ các món ăn Philippines truyền thống, nhưng đồng thời cũng có nhiều món ăn nổi tiếng của Ấn Độ.

Món gà nướng của chuỗi nhà hàng Manam ở Philippines (ẢNH: MANAM)

Khi cho phát hành sách hướng dẫn đầu tiên dành cho Philippines, ban điều hành Michelin đã chọn quốc gia này như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất về mặt ẩm thực trong năm 2026, không kém gì vùng Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ hay tỉnh Giang Tô ở Trung Quốc.

Ẩm thực Philippines đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Qua việc hợp tác và hỗ trợ việc lập danh sách Michelin, Bộ Du lịch Philippines đã chọn ẩm thực làm trọng tâm của chiến lược quảng bá du lịch. Trong thời gian tới, chính phủ nước này sẽ nỗ lực thu hút các hội chợ ẩm thực hoặc tổ chức các cuộc thi quốc tế để nâng cao vị thế của ẩm thực Philippines. Các nhà hàng có tên trong danh sách cuốn cẩm nang Michelin đầu tiên góp phần thúc đẩy ngành du lịch, đồng thời quảng bá nền ẩm thực Philippines.

Quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực bắt kịp với các nền ẩm thực nổi tiếng của các nước láng giềng, trong đó có Thái Lan và Việt Nam. Quần đảo Philippines có nhiều món ăn quen thuộc với dân địa phương, chẳng hạn như món thịt kho adobo: thịt ba chỉ (hay thịt gà) ướp với một chút giấm gạo, tép tỏi, đường mía, hạt tiêu và nước tương.

Ngoài ra còn có món canh chua sinigang, nước dùng nấu với me, có thêm đậu bắp, đậu đũa và rau muống. Tuy chưa chính thức được gọi là món ăn “quốc hồn, quốc túy” nhưng thịt kho adobo và canh chua sinigang được phổ biến hầu như trong mỗi bữa ăn gia đình tại Philippines.

Đà phát triển của ẩm thực Philippines có thể giúp quốc gia này gây dựng thêm uy tín, hy vọng sánh vai các nước láng giềng. Biết đâu, trong vài năm tới, thịt kho adobo sẽ chính thức trở thành một biểu tượng quốc gia của Philippines.

MINH CHÂU