Không gian văn hóa hữu ích ở Đường sách Thủ Đức

Dẫu chưa thể so sánh với Đường sách TPHCM nhưng Đường sách Thủ Đức (đường Hồ Thị Tư, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) vẫn đang thu hút đông đảo người dân địa phương. Những mô hình hoạt động đêm ở đường sách này được đánh giá là đa dạng và hấp dẫn, trở thành một điểm đến văn hóa đặc sắc.

Sân chơi chung của cộng đồng

Như thường lệ, từ 17 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, các em nhỏ trong lớp võ cổ truyền Thiếu Lâm Triều Châu (thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) lại tập trung về Đường sách Thủ Đức để tập luyện. Lớp học hiện quy tụ khoảng 40 võ sinh.

Anh Nguyễn Thanh Phúc, chủ nhiệm lớp học, cho biết, trước đây lớp không có điểm sinh hoạt và tập luyện cố định, có lúc phải tập luyện trên vỉa hè đường Hồ Thị Tư, mỗi khi gặp trời mưa là cả thầy cả trò cùng nhau chạy đi tìm chỗ trú. Từ khi Đường sách Thủ Đức ra đời, lớp đã có không gian tập luyện rất đẹp, quy củ hơn trước, có mái che, đèn chiếu sáng giúp các em thoải mái tập luyện. Không chỉ các em mà phụ huynh cũng rất thích không gian này. Trong lúc chờ con tập luyện, họ có thể vừa ngồi xem con học, vừa có chỗ giải trí, uống cà phê, đọc sách.

Ban ngày, Đường sách Thủ Đức chủ yếu tổ chức những hoạt động liên quan đến sách, trở thành địa điểm tham quan với nhiều biểu tượng như Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tư, cột mốc Trường Sa hay Không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Ban đêm, nơi đây có một sinh khí mới với rất nhiều hoạt động. Có thể kể đến sân chơi xe điện miễn phí, khu đọc sách cộng đồng và khu trò chơi dân gian với các trò chơi ô ăn quan, lựa đậu, rút gỗ… Dịp cuối tuần, nhiều gian sách rộn ràng hơn với những hoạt động giao lưu sách, kể chuyện sách, khu đọc sách thiếu nhi.

Những kỳ thủ của bộ môn cờ Đông Sơn tại Đường sách Thủ Đức (Ảnh: THANH THUY)

Gần đây, gian sách Thái Hà thường xuyên tổ chức tranh tài môn cờ Đông Sơn, đưa người chơi bước vào hành trình kết nối với những giá trị văn hóa truyền thống thông qua hình tượng quân cờ, cách vận hành chiến thuật và tinh thần thi đấu đầy sáng tạo. Những hoạt động này từng bước góp phần thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ tri thức, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như thư giãn, vui chơi giải trí của nhiều gia đình.

Đáp ứng nhu cầu của người dân

Giống như nhiều gia đình trẻ khác, dịp cuối tuần, chị Lưu Thị Hà (phường Tăng Nhơn Phú) lại cùng chồng và 2 con ra Đường sách Thủ Đức. Trong khi bé nhỏ (2 tuổi) cùng chồng chị tham gia các trò chơi dân gian, chị Hà cùng bé lớn (12 tuổi) tham quan các gian hàng sách, trước khi đến đọc sách tại khu đọc sách cộng đồng.

“Từ khi có Đường sách Thủ Đức, hầu như tuần nào gia đình tôi cũng tới đây. Đến đây, cả nhà chúng tôi cùng đi dạo, tận hưởng không gian thoáng đãng, cho con vào đọc sách, chọn mua sách, có khi chúng tôi tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa… Ban ngày vợ chồng đi làm, các con đi học, chỉ đêm đến mới có thời gian đi chơi cùng nhau, nên việc có một không gian như Đường sách Thủ Đức thực sự rất hữu ích”, chị Hà bày tỏ.

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách TPHCM, sau hơn 2 năm ra đời, Đường sách Thủ Đức dần hình thành một điểm đến quen thuộc của cư dân phường Tăng Nhơn Phú và các vùng lân cận. Do đường sách thuộc vùng lõi dân cư, đa số là công nhân lao động, dân nhập cư trong đó có nhiều gia đình trẻ, nhu cầu vui chơi giải trí sau giờ làm việc rất lớn nên lượng người đến đường sách vào ban đêm rất đông. Xung quanh đường sách còn có Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Học viện Bưu chính viễn thông, Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh,… mang đến một lượng khách sinh viên đáng kể.

“Trước đây, khu vực này không có nhiều không gian để người dân có thể nghỉ ngơi, thư giãn ban đêm. Sự ra đời của Đường sách Thủ Đức đã mang đến một không gian như vậy, ngoài thỏa mãn nhu cầu tri thức, văn hóa, người dân còn được hưởng không gian xanh với nhiều tiện ích như có ghế ngồi thoải mái, cảnh quan đẹp, có dịch vụ cà phê giải khát, đọc sách miễn phí, trò chơi dân gian… Đó là một lợi thế lớn và chúng tôi cũng đang tập trung phát triển các hoạt động phù hợp để tận dụng lợi thế này, thu hút người dân đến với đường sách nhiều hơn và đều đặn hơn”, ông Lê Hoàng cho biết thêm.

Đường sách Thủ Đức được thành lập vào cuối năm 2023 trên đường Hồ Thị Tư (khi đó thuộc phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TPHCM). Đường sách có chiều dài hơn 190m, tổng diện tích hơn 3.500m2 với 22 gian hàng sách và các tiện ích phụ trợ. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành từ 1-7-2025, Đường sách Thủ Đức được giao về phường Tăng Nhơn Phú quản lý...

QUỲNH YÊN