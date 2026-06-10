Kiến nghị Chính phủ kiểm tra chất lượng xăng E10, đảm bảo cung ứng điện ổn định

Trong khuôn khổ phiên họp thứ 3, cuối buổi sáng 10-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trình bày báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, cho biết, cử tri bày tỏ niềm tin đối với sự điều hành của Đảng và Nhà nước, đánh giá cao những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, mặc dù rất phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, song người dân cũng lo lắng về tình trạng lạm phát và mong muốn bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, cũng như chi phí sinh hoạt, giá điện, xăng dầu đang tăng cao.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những băn khoăn của cử tri về việc triển khai xăng sinh học E10 và lo ngại về nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm; diễn biến thời tiết cực đoan như ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão sắp tới…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Nhiều ý kiến đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Người dân mong muốn Nhà nước đầu tư thêm vào mạng lưới trường công lập để đáp ứng nhu cầu học tập”, bà Lê Thị Nga nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, bà Lê Thị Nga lưu ý, người dân quan tâm sát sao đến các dự án trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, yêu cầu sự công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi hợp pháp. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị chính quyền có chính sách cụ thể cho các dự án tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Liên quan đến tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, báo cáo ghi nhận xu hướng gia tăng trong tháng 5, với 341 vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó có 3 vụ việc phức tạp, đông người cần được giải quyết dứt điểm…

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến cử tri, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đảm bảo cung ứng điện ổn định; nâng cao năng lực dự báo thiên tai và tăng cường thanh tra an toàn lao động; chỉ đạo các địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện cụ thể.

Các đại biểu dự họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Góp ý hoàn thiện báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu vụ việc lừa đảo qua hình thức hợp đồng nghỉ dưỡng, hướng tới đối tượng là những người già, người nghỉ hưu có điều kiện kinh tế tài chính. “Báo cáo cần bổ sung, làm rõ nội dung này, yêu cầu các cơ quan chức năng có hình thức xử lý và thông báo rộng rãi để cảnh báo cho những người khác”, bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu sử dụng AI để nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện. “Cơ quan dân nguyện phải là một kênh cảm nhận sớm lòng dân, đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo chính sách và là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia".

Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để phản ánh và tuyên truyền vận động sao cho "dân hiểu, dân rõ, dân biết" trước khi triển khai các chính sách, “không được để công tác dân nguyện đi sau các bức xúc của người dân”.

ANH PHƯƠNG