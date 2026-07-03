Hơn 2 tỷ đồng tiếp sức bệnh nhi ung thư

Sáng 3-7, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), chương trình “Ước mơ của Thúy” công bố các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư với chủ đề “Đi về phía mặt trời”, lan tỏa thông điệp “Mỗi bước chân - Một hy vọng”.

Chương trình do Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn kinh phí được vận động từ chương trình livestream “Tiếp sức Hoa mặt trời”, với hàng chục nghìn đơn hàng của cộng đồng. Các doanh nghiệp, thương hiệu tham gia chương trình cam kết trích 10% doanh thu sau đối soát, đóng góp hơn 1 tỷ đồng cho chương trình “Ước mơ của Thúy”. Riêng thương hiệu Nesty đóng góp thêm 1 tỷ đồng, nâng tổng nguồn lực vận động lên hơn 2 tỷ đồng.

Đại diện Ban tổ chức chương trình tặng hoa tri ân cho các đơn vị đồng hành (Ảnh Kim Huyền)

Khoản kinh phí này ưu tiên hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đứng trước nguy cơ gián đoạn hoặc dừng điều trị; các em cần phục hồi chức năng, lắp tay chân giả, ghép giác mạc… nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả. Những trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp theo đề xuất của hội đồng chuyên môn hoặc phòng công tác xã hội tại các bệnh viện cũng được xem xét.

Với chủ đề “Đi về phía mặt trời” qua thông điệp “Mỗi bước chân - Một hy vọng”, ban tổ chức chương trình muốn gửi gắm đến các bệnh nhi rằng “Bước ra khỏi giường bệnh là bước đầu tiên để chiến thắng bệnh tật”. Mỗi bước chân là dấu hiệu của sự hồi phục, của nghị lực và niềm tin vào ngày mai.

Chương trình “Ước mơ của Thúy” được thành lập từ tháng 9-2007, bắt nguồn từ ước nguyện của Công dân trẻ TPHCM Lê Thanh Thúy, cô gái từng kiên cường chống chọi với bệnh ung thư xương và mong muốn tiếp thêm niềm tin cho những bệnh nhi cùng cảnh ngộ.

Sau hơn 19 năm hoạt động, chương trình đã tiếp nhận và kết nối hơn 56 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 57.700 bệnh nhi ung thư trên cả nước. Trong đó, 3.042 bệnh nhi được hỗ trợ chi phí điều trị và lắp tay chân giả; 1.470 em nhận học bổng để trở lại trường; hơn 1.658 chuyến xe miễn phí đã đưa bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn về quê. Chương trình cũng vận động 12.900 lượt người hiến máu và trao khoảng 45.495 phần quà cho các em.

KIM HUYỀN