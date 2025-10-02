Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa bác tin mở "lớp học bán trú cho người cao tuổi"

Ngày 2-10, ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết, sở đã có văn bản gửi Công an tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp xử lý hành vi mạo danh cơ quan nhà nước để lừa đảo.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa Ảnh: THÙY LINH

Trước đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa (gọi tắt là trung tâm) phát hiện trang Facebook “Lớp học bán trú dành cho người cao tuổi” mạo danh tên và địa chỉ của Trung tâm tại số 78 đường 2 Tháng 4, phường Bắc Nha Trang. Khi người dân liên hệ, trang này tự xưng thuộc Trung tâm.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẳng định, thông tin trên mạng xã hội về việc Trung tâm mở lớp bán trú cho người cao tuổi là hoàn toàn sai sự thật. Đây là hành vi mạo danh, lợi dụng danh nghĩa cơ quan nhà nước nhằm lừa đảo, gây ảnh hưởng đến uy tín đơn vị.

“Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các thông tin mạo danh trên mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng”, ông Trịnh Ngọc Hiệp nhấn mạnh.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan tội phạm lừa đảo; mở cao điểm tấn công, trấn áp các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trên không gian mạng…

HIẾU GIANG