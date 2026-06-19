Hơn 20.000 cán bộ, đảng viên được cập nhật thông tin thời sự

Sáng 19-6, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý 2-2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 20.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Trường Giang triển khai các chuyên đề

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện chương trình hành động một số nghị quyết quan trọng của Trung ương. Đồng thời, tuyên truyền, cung cấp, định hướng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND TPHCM về Kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình hình thời sự, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nước và quốc tế.

Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện tốt công tác tổ chức thực hiện, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, đồng thời triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên Đảng bộ UBND TPHCM được nghe thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế quý 2-2026. Đảng ủy UBND TPHCM triển khai các chuyên đề: Những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong Chương trình hành động số 20 -CTrHĐ/ĐU về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu dự tại điểm cầu trực tuyến

Cũng tại hội nghị, PGS-TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử TPHCM giới thiệu chuyên đề: “Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh".

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