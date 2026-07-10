Tăng cường trách nhiệm đảng viên trong kỷ nguyên mới

Ngày 10-7, tại Khu di tích lịch sử Kiến An - Dầu Tiếng (xã Thanh An, TPHCM), Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy, Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận - Cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TPHCM phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề quý 2-2026.

Đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách

Hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026) và kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026). Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, đồng thời phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tại hội nghị, các đảng viên phát huy dân chủ, tập trung thảo luận chuyên đề: “Nâng cao trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Thông qua hội nghị, nhận diện yêu cầu đối với đảng viên trong bối cảnh mới khi triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các ý kiến tập trung giải pháp phát huy vai trò nêu gương, tính tiên phong của đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức quản lý.

Nhiều đảng viên đề xuất các phương pháp tham mưu rõ ràng, khoa học để cụ thể hóa việc đánh giá chỉ số KPI hàng quý của từng cá nhân, đảm bảo tính công bằng và tạo động lực phấn đấu…

Đảng viên thảo luận tại hội nghị

Trước đó, đoàn tổ chức lễ viếng tại Khu di tích Kiến An - Dầu Tiếng. Trong không gian lịch sử đầy xúc động, mỗi đảng viên tự soi chiếu trách nhiệm của bản thân, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. Dịp này, đoàn cũng đến thăm, tặng quà gia đình bà Tô Thị Cường (thương binh, vợ liệt sĩ, ngụ ấp An Lập, xã Thanh An) và gia đình ông Nguyễn Thành Hai (thương binh, ngụ ấp Đất Đỏ, xã Thanh An). Kinh phí do đảng viên hai chi bộ tự nguyện đóng góp.

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KHÁNH HUY