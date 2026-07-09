TPHCM chuyển đổi số toàn diện trong ngành kiểm tra Đảng

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong công tác kiểm tra, giám sát và chuyển từ cách làm truyền thống sang "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu" trong toàn ngành kiểm tra của Đảng bộ TPHCM.

Chiều 9-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

UBKT Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Giám sát, kiểm tra trên dữ liệu

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trình bày tham luận, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thiết thực trong thời gian tới.

Trong đó, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga cho biết, công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM được triển khai thận trọng, chặt chẽ, không chồng chéo, đúng vai và đảm bảo theo quy định.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM xác định giám sát thường xuyên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giúp kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy thông suốt, hiệu quả.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng; triển khai chuyển đổi số toàn diện trong ngành kiểm tra Đảng, từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra, giám sát từ cách làm truyền thống sang “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, an toàn và bảo mật thông tin.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi về chuyển đổi số toàn diện trong ngành, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận Mai Văn Thọ cho biết, UBKT Đảng ủy phường xác định ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác kiểm tra là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao năng lực giám sát, bảo mật dữ liệu và phòng ngừa sai phạm.

UBKT Đảng ủy phường từng bước chuyển đổi phương thức làm việc từ truyền thống sang môi trường số, nâng cao tính chính xác, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu, phục vụ giám sát thường xuyên, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm.

Về số hóa dữ liệu, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Đào Xuân Khánh cho biết, UBKT Đảng ủy phường đã xây dựng hệ thống dữ liệu số phục vụ công tác kiểm tra, giám sát trên cơ sở dữ liệu được số hóa; đồng thời triển khai theo dõi, đánh giá nhiệm vụ cán bộ, công chức theo chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI).

Đổi mới tư duy và phương pháp kiểm tra, giám sát

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tập trung xây dựng, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG



Các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình... về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phù hợp với các quy định mới; các quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan thanh tra, kiểm toán và nội chính nhằm bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ; chú trọng các quy định về công tác tự kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Tăng cường giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Trong đó có Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới và 9 Nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu, xác định rõ những vấn đề cấp bách, nổi cộm, phức tạp, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tập trung kiểm tra, giám sát, nhất là ở các lĩnh vực như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư công, quản lý và sử dụng tài sản công, công tác cán bộ… và các lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu khẳng định, ngành kiểm tra của Đảng bộ TPHCM quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau hội nghị, toàn ngành Kiểm tra Đảng bộ TPHCM sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM vào chương trình, kế hoạch công tác.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Lê Thị Hờ Rin trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Lê Thị Hờ Rin trình bày báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG Ngành kiểm tra của Đảng bộ TPHCM đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị.

Tin liên quan Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trên dữ liệu trong toàn ngành Kiểm tra Đảng

VĂN MINH