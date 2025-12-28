Hơn 250 em học sinh phường Bình Dương trải nghiệm làm chiến sĩ

Tham gia chương trình "Chúng em là chiến sĩ", học sinh phường Bình Dương, TPHCM được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm quân đội như: thực hành gấp xếp nội vụ đúng quy định; trải nghiệm tư thế ngắm bắn súng, làm quen với các động tác cơ bản; tham gia tập luyện các bài thể dục quân đội.

Ngày 28-12, hơn 250 học sinh phường Bình Dương, TPHCM đã tham gia trải nghiệm làm chiến sĩ trong chương trình “Chúng em là chiến sĩ” lần I năm 2025.

Học sinh trải nghiệm tư thế ngắm bắn súng, làm quen với các động tác cơ bản

Tham gia chương trình, các em được tham quan vườn tăng gia sản xuất của Ban chỉ huy quân sự phường, tìm hiểu mô hình trồng rau xanh, chăn nuôi tham quan khu trồng nấm. Các em còn được tham quan, tìm hiểu đội hình A2, được cán bộ, chiến sĩ giới thiệu về nhiệm vụ, trang bị trực sẵn sàng chiến đấu.

Học sinh thực hành gấp xếp nội vụ đúng quy định

Bên cạnh đó, các em còn được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm quân đội như: thực hành gấp xếp nội vụ đúng quy định; trải nghiệm tư thế ngắm bắn súng, làm quen với các động tác cơ bản; tham gia tập luyện các bài thể dục quân đội; hoạt động sinh hoạt tập thể, trò chơi mang tính giáo dục cao.

Học sinh tham quan và trải nghiệm các hoạt động sản xuất tại vườn tăng gia sản xuất của Ban hỉ huy quân sự phường

Chương trình không chỉ là sân chơi trải nghiệm bổ ích, mà còn là môi trường giáo dục sinh động giúp các em học sinh hiểu hơn về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần tập thể ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

CAO SƠN