Hơn 3.000 học sinh nô nức tham gia trải nghiệm khởi nghiệp

Ngày 18-1, tại Trường TH, THCS và THPT Học viện Anh Quốc, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Ngày hội trải nghiệm khởi nghiệp dành cho học sinh, học viên TPHCM lần 2 năm học 2025 - 2026.

Ngày hội thu hút sự tham gia của 31 trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, với hơn 3.000 học sinh tham dự. Đây là hoạt động ý nghĩa, nằm trong chuỗi chương trình triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, đồng thời góp phần thực hiện các kế hoạch của thành phố về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tại ngày hội, học sinh được gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia, doanh nhân trẻ đã khởi nghiệp thành công và tham gia nhiều trò chơi, hoạt động trải nghiệm gắn với các ngành nghề. Đặc biệt, học sinh được trực tiếp trải nghiệm không gian phòng livestream bán hàng trực tuyến, tiếp cận xu hướng khởi nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0.

Các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại ngày hội

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động giao lưu với học sinh có dự án khởi nghiệp đạt giải tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp thành phố, cũng như học sinh đạt giải Nhất, Nhì cấp quốc gia năm học 2024-2025.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cảm ơn sự hỗ trợ của Trường TH, THCS và THPT Học viện Anh Quốc

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh, ngày hội không chỉ là một sự kiện, mà là sự khẳng định quyết tâm: Nhà trường nuôi dưỡng năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và khát vọng cống hiến trong mỗi học sinh. Tất cả các lĩnh vực, từ sức khỏe, giáo dục, môi trường đến tài chính, công nghệ… đều có thể trở thành điểm xuất phát cho những ý tưởng mới mẻ và hữu ích.

Trước đó, đầu tháng 12-2025, Sở GD-ĐT đã tổ chức Ngày hội trải nghiệm khởi nghiệp lần 1 tại Trường THPT Marie Curie với 121 trường và 12.970 học sinh tham gia.

KHÁNH CHI