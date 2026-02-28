Sôi nổi hội thao liên phường Vũng Tàu - Tam Thắng kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Ngày 28-2, UBND phường Vũng Tàu, UBND phường Tam Thắng phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá tổ chức khai mạc Hội thao các trò chơi dân gian và pickleball.

Hội thao nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2026) và 37 năm ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2026). Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá, các vận động viên (VĐV) 2 phường Vũng Tàu, Tam Thắng đã cùng tham gia các trò chơi dân gian sôi động như ném còn, bịt mắt đập heo đất, bịt mắt bắt vịt và thi đấu giải pickleball.

Các VĐV tham gia môn ném còn. Ảnh: QUANG VŨ

Qua đó, góp phần rèn luyện sức khỏe, lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các chiến sĩ biên phòng và người dân hai phường.

Trò chơi bịt mắt đập heo tạo không khí vui tươi, rộn ràng tại hội thao. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội thao, đồng chí Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn bình yên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các VĐV tham gia thi đấu môn pickelball

Hội thao là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai phường Vũng Tàu, Tam Thắng.

QUANG VŨ