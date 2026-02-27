HĐND xã Long Hải đã làm tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Chiều 27-2, HĐND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 và trao Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM”; trao giấy khen của UBND xã cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngành du lịch cũng là thế mạnh phát triển kinh tế của xã Long Hải.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND xã Long Hải (TPHCM) đã phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ – du lịch, tạo tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, HĐND xã tổ chức được 48 kỳ họp, ban hành 197 nghị quyết đúng thẩm quyền, tập trung vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Hoạt động giám sát, chất vấn được thực hiện nghiêm túc; tổ chức được 75 hội nghị tiếp xúc cử tri, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Ngành du lịch cũng là thế mạnh phát triển kinh tế của xã Long Hải

Các quyết sách của HĐND đã tạo chuyển biến rõ nét về kinh tế. Trung bình mỗi năm, địa phương đón hơn 1,8 triệu lượt khách; tổng doanh thu thương mại - dịch vụ - du lịch cả nhiệm kỳ đạt hơn 40.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trên 15%/năm.

Lĩnh vực khai thác thủy sản với hơn 1.800 tàu thuyền, sản lượng giai đoạn 2020-2025 đạt hơn 16.600 tấn. Doanh thu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 10.100 tỷ đồng. Thu ngân sách nhiệm kỳ đạt hơn 87,8 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Dịp này, HĐND xã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM” cho 37 cá nhân; UBND xã khen thưởng 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021-2026.

THÀNH HUY