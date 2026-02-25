Trường Đại học Giao thông - Vận tải TPHCM đề xuất tiếp nhận cơ sở nhà đất tại phường Vũng Tàu

Ngày 25-2, Trường Đại học Giao thông - Vận tải TPHCM đã có buổi làm việc với UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) về việc đề xuất tiếp nhận cơ sở nhà, đất tại phường Vũng Tàu để làm cơ sở đào tạo.

Trường Đại học Giao thông - Vận tải TPHCM là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Xây dựng có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giao thông vận tải, hàng hải, losistics và các ngành kinh tế kỹ thuật liên quan.

Hiện nay tổng diện tích quỹ đất từ các cơ sở của trường là 231.796 m2. Tuy nhiên, với chiến lược mở rộng quy mô đào tạo, nhất là các lĩnh vực chuyên sâu gắn với kinh tế biển, như: losistics, năng lượng ngoài khơi và dịch vụ biển... Theo tính toán, nhà trường còn thiếu khoảng 393.000m2 (gần 40ha) đất. Vì vậy, việc bổ sung quỹ đất là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm điều kiện phát triển theo chuẩn cơ sở giáo dục đại học và phát triển ổn định lâu dài của nhà trường.

Trường Đại học Giao thông - Vận tải TPHCM đề nghị được tiếp nhận cơ sở nhà đất Cụm 5 (khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu) để làm cơ sở đào tạo. Ảnh: QUANG VŨ

Do đó, trường Đại học Giao thông - Vận tải TPHCM đề nghị được tiếp nhận cơ sở nhà đất cụm 5 (khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu) với diện tích 2,81ha để quy hoạch thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành biển.

Tại đây, trường dự kiến thành lập Viện Đào tạo và Nghiên cứu cùng với Trung tâm phát triển du lịch biển trực thuộc; triển khai đào tạo, nghiên cứu và hợp tác chuyên môn trong các lĩnh vực kinh tế biển và quản lý tài nguyên biển; logistics và khai thác cảng biển; kỹ thuật và quản lý dự án năng lượng ngoài khơi; trọng tâm là quản trị du lịch và dịch vụ biển. Việc chú trọng lĩnh vực du lịch biển nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý, khai thác bền vững các giá trị biển - đảo gắn phát triển du lịch với bảo tồn tài nguyên và môi trường biển.

Khu đất Cụm 5 (phường Vũng Tàu, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Bên cạnh đó, cơ sở này dự kiến sẽ là địa điểm tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn chuyên ngành, chương trình thực tập và hoạt động hợp tác với các DN, hiệp hội nghề nghiệp và đối tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch biển, logistics và hàng hải.

Đại diện UBND phường Vũng Tàu cho biết, khu đất Cụm 5 được bao quanh bởi 4 con đường thuộc khu vực trung tâm phường Vũng Tàu, gồm Quang Trung - Nguyễn Du - Trần Hưng Đạo - Thống Nhất, là trụ sở cũ của Công an TP Vũng Tàu; Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh và trụ sở một số cơ quan, đơn vị. Khu đất này trước đây đã từng được đưa ra bán đấu giá nhưng nhiều năm không có đơn vị bỏ thầu. Vì vậy, khu đất được quy hoạch thành trung tâm triển lãm biển Vũng Tàu nhưng chưa triển khai.

Với đề xuất của trường Đại học Giao thông – Vận tải TPHCM về sử dụng cơ sở nhà đất Cụm 5, UBND phường Vũng Tàu ghi nhận và đề nghị phía nhà trường xây dựng đề án hoàn chỉnh, khả thi để trình các cấp, các ngành và cơ quan chức năng của TPHCM xin ý kiến. Lãnh đạo phường cũng cho rằng, việc hình thành cơ sở đào tạo tại địa bàn không chỉ đáp ứng được nhu cầu phát triển của trường mà còn góp phần thúc đẩy liên kết đào tạo - doanh nghiệp - địa phương, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là kinh tế biển của phường Vũng Tàu nói riêng, TPHCM nói chung trên cơ sở sử dụng hiệu quả tài sản công.

QUANG VŨ