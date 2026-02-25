Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Ra mắt Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu

SGGPO

Việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu (TPHCM) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Chiều 25-2, UBND phường Lái Thiêu tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu.

Tại buổi lễ, phường công bố quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An, đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ tháng 2-2026.

Lãnh đạo phường Lái Thiêu trao quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường

Cùng với đó, phường công bố quyết định tiếp nhận 1 viên chức và 31 người lao động thuộc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Thuận An trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM về công tác tại UBND phường; đồng thời bố trí toàn bộ nhân sự này làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng

Đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư; trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc nguồn vốn hợp pháp khác; quản lý, vận hành, khai thác công trình sau khi hoàn thành.

Ban được tổ chức gồm giám đốc, các phó giám đốc và không quá 4 phòng chuyên môn, hoạt động theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan.

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng cho hai viên chức

Dịp này, phường Lái Thiêu cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Thanh Bình giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, bà Phạm Thị Phượng giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Cùng ngày, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bến Cát tổ chức phiên giao dịch bù sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 tại Điểm giao dịch Tân Hưng, phường Bến Cát.

Ngân hàng chính sách xã hội Bến Cát giải ngân 5,9 tỷ đồng cho gần 60 lao động

Trong phiên giao dịch, đơn vị đã giải ngân 5,9 tỷ đồng cho 58 lao động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn.

Người dân nhận tiền giải ngân tại phiên giao dịch
TÂM TRANG

