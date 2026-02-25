Ra mắt Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu

Chiều 25-2, UBND phường Lái Thiêu tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu.
Tại buổi lễ, phường công bố quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An, đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ tháng 2-2026.
Cùng với đó, phường công bố quyết định tiếp nhận 1 viên chức và 31 người lao động thuộc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Thuận An trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM về công tác tại UBND phường; đồng thời bố trí toàn bộ nhân sự này làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường.
Đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư; trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc nguồn vốn hợp pháp khác; quản lý, vận hành, khai thác công trình sau khi hoàn thành.
Ban được tổ chức gồm giám đốc, các phó giám đốc và không quá 4 phòng chuyên môn, hoạt động theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan.
Dịp này, phường Lái Thiêu cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Thanh Bình giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, bà Phạm Thị Phượng giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Cùng ngày, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bến Cát tổ chức phiên giao dịch bù sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 tại Điểm giao dịch Tân Hưng, phường Bến Cát.
Trong phiên giao dịch, đơn vị đã giải ngân 5,9 tỷ đồng cho 58 lao động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn.