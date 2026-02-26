Xã Long Hải thăm, động viên đội ngũ y tế cơ sở

Sáng ngày 26-2, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải (TPHCM) cùng đại diện các ban ngành của xã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Trạm Y tế xã và thăm, tặng quà 4 cán bộ hưu trí ngành y tế đang sinh sống trên địa bàn nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2),

Đoàn thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Trạm Y tế xã Long Hải.

Tại Trạm Y tế xã, đoàn thăm hỏi, tìm hiểu tình hình hoạt động chuyên môn, đời sống của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, khối lượng công việc tăng lên trong khi nhân lực, cơ sở vật chất còn hạn chế đã đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trạm y tế xã vẫn duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, bảo đảm trực cấp cứu, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế quốc gia đúng quy định. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc được phát huy, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống y tế cơ sở.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, các y bác sĩ, nhân viên Trạm y tế xã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người thầy thuốc, không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm. Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động thích ứng với yêu cầu mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, khám, chữa bệnh.

KHÁNH CHI