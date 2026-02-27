Khai hội Văn hóa - Du lịch TPHCM năm 2026 với “Khởi sắc tinh hoa”

“Khởi sắc tinh hoa” là chủ đề của chương trình Khai hội Văn hóa - Du lịch TPHCM năm 2026. Chương trình là sự kiện mở màn rực rỡ cho mùa lễ hội và du lịch, hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm sống động, đậm đà bản sắc địa phương.

Tối 27-2, tại phường Vũng Tàu, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức chương trình khai hội Văn hóa - Du lịch TPHCM năm 2026 với chủ đề “Khởi sắc tinh hoa”.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM và đông đảo người dân, du khách.

Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc hấp dẫn do các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước biểu diễn nhằm tôn vinh những bản sắc đặc trưng đã được hun đúc qua chiều dài lịch sử.

Qua đó, chương trình truyền đi thông điệp: TPHCM không chỉ bảo tồn bản sắc như một di sản tinh thần, mà còn chủ động chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển văn hóa - du lịch - kinh tế. Sự kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại không chỉ gìn giữ giá trị cốt lõi mà còn mở ra vận hội mới, góp phần định vị một vùng đất giàu bản sắc, năng động và sẵn sàng vươn mình trong tương lai để tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của TPHCM trong tiến trình phát triển đất nước.

Điểm nhấn đặc sắc của lễ hội năm nay là nghi thức khai hỏa thần công. Đây là nghi thức mang đậm dấu ấn lịch sử, tái hiện lại trận pháo đài Phước Thắng hào hùng năm xưa. Tiếng pháo vang lên không chỉ là lời nhắc nhở về truyền thống giữ nước kiên cường, bất khuất của cha ông, mà còn là biểu tượng cho sự đột phá, đánh dấu một năm mới đầy may mắn, phát triển và thịnh vượng cho ngành văn hóa, du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội TPHCM nói chung.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, Khai hội văn hóa - du lịch là sản phẩm được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) tổ chức thường niên từ năm 2007. Năm nay, chương trình được TPHCM tiếp nối tổ chức nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nhịp cầu giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch để quảng bá hình ảnh tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch và sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM, một siêu đô thị, đầu tàu kinh tế của cả nước với du khách trong, ngoài nước.

Năm 2026, TPHCM hướng tới mục tiêu phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, định vị thương hiệu du lịch ấn tượng, thân thiện và an toàn. Khai hội Văn hóa - Du lịch TPHCM năm 2026 mở màn cho nhiều sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố nhằm tạo ra những trải nghiệm khó quên, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, năm 2026, thành phố có 11 sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu, gồm: 1 . Chương trình Khai hội Văn hóa – Du lịch năm 2026 (vào dịp tết hàng năm) 2 . Lễ hội áo dài (tháng 3) 3 . Lễ hội “Non sông liền một dải” nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) 4 . Lễ hội ánh sáng quốc tế TPHCM (tháng 4) 5 . Liên hoan nhạc kèn và Liên hoan múa rối (tháng 6) 6 . Lễ hội Sông nước TPHCM lần thứ 4 7 . Liên hoan Võ thuật Quốc tế Thành phố (tháng 11) 8 . Chương trình “Khơi sóng bình minh 2026” (tháng 11) 9 . Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - năm 2026 10 . Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - “Hò dô” năm 2026 (Hozo – HCMC International Festival 2026) (tháng 12) 11 . Liên hoan Phim quốc tế lần thứ 2 - năm 2026 (quý 4).

