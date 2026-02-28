Khánh thành công trình trùng tu Di tích lịch sử đình An Phú

Sáng 28-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức Lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đình An Phú, sau gần một năm thi công.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo d i tích lịch sử đình An Phú

Công trình tu bổ, phục hồi đình An Phú được triển khai với nhiều hạng mục, gồm: Chánh điện – tiền điện với diện tích 185m²; hội quán 324m²; thần nông miếu; Ngũ hành miếu – Trung Trinh miếu, cùng hệ thống sân, đường nội khu.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 14,8 tỷ đồng, được khởi công ngày 10-2-2025 và hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 30-1-2026.

Đình An Phú là ngôi đình cổ của làng An Phú xưa, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, ngôi đình vẫn giữ được quy mô, kiểu dáng kiến trúc truyền thống, mang đậm nét tín ngưỡng dân gian của vùng quê Nam bộ.

Không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc, văn hóa, đình còn gắn liền với lịch sử cách mạng địa phương. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây từng là cơ sở cách mạng quan trọng, trạm liên lạc, điểm đưa đón cán bộ, điểm trung chuyển vũ khí vào nội thành, phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Với những giá trị lịch sử đặc biệt, đình An Phú được UBND TPHCM xếp hạng là Di tích lịch sử cấp thành phố, theo Quyết định số 5515/QĐ-UBND ngày 30-11-2006.

Việc hoàn thành công trình trùng tu không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa – lịch sử, mà còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, giáo dục truyền thống cho người dân địa phương.

ĐÌNH DƯ