Xuân ấm nơi vùng quê

Dù những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã qua, trên vùng quê xã Minh Thạnh (TPHCM) vẫn còn đọng lại dư âm của một mùa xuân nghĩa tình.

Không khí ấm áp ấy không chỉ đến từ mai vàng, bánh tết, mà từ những chuyến thăm hỏi, sẻ chia của chính quyền địa phương dành cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo TPHCM cùng địa phương thăm, tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Minh Thạnh

Trước thềm năm mới, hình ảnh các đoàn công tác len lỏi qua những tuyến đường liên ấp đã trở nên quen thuộc. Minh Thạnh là xã nông nghiệp, địa bàn rộng, nhiều ấp xa trung tâm, đời sống người dân còn không ít khó khăn. Vì vậy, công tác chăm lo tết được triển khai sớm, ưu tiên các đối tượng cần hỗ trợ, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón xuân trong không khí đầm ấm.

Trong dịp tết vừa qua, xã đã tổ chức thăm hỏi, trao quà cho hơn 2.177 trường hợp thuộc diện người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng xã hội, học sinh khó khăn và công nhân xa quê không có điều kiện về quê đón tết. Những phần quà được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần kịp thời.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3, từ trái sang), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Thạnh tặng quà tết cho hộ nghèo

Ông Trần Anh Dũng, ngụ ấp Tân Minh, chia sẻ: “Gia đình tôi làm nông, cuộc sống còn nhiều vất vả. Những ngày giáp tết được địa phương đến thăm hỏi, tặng quà, tôi thấy rất ấm lòng”.

Bên cạnh các chuyến thăm trực tiếp, công tác chăm lo tết còn thể hiện qua sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ nguồn quà của Trung ương, TPHCM đến sự vận động xã hội hóa tại địa phương, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, trao đúng người, đúng thời điểm. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã góp phần lan tỏa không khí xuân ấm áp đến từng ấp.

Lãnh đạo xã Minh Thạnh tặng quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn xã

Nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức như chúc thọ người cao tuổi, chỉnh trang nhà bia ghi tên liệt sĩ, hội thi nấu bánh chưng - bánh tét, vệ sinh môi trường… tạo diện mạo khang trang cho địa phương trong những ngày đầu năm. Các chương trình dành cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đã mang lại niềm vui, giúp các em thêm tự tin bước vào năm mới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Minh Thạnh, cho biết việc chăm lo tết không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đối với nhân dân, nhất là ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Hội thi gói, nấu bánh chưng - bánh tét với chủ đề “Mâm cỗ ngày tết” ở xã Minh Thạnh

Một mùa xuân đã đi qua, nhưng dư âm của những chuyến thăm hỏi nghĩa tình vẫn còn đọng lại trong lòng người dân. Ở vùng quê xa trung tâm thành phố, tết không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là dịp để tinh thần sẻ chia, sự gắn bó giữa chính quyền và nhân dân được bồi đắp thêm bền chặt, tạo nền tảng cho một năm mới nhiều kỳ vọng.

VĂN SƠN