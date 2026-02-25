Xã Long Hải động viên ngư dân vươn khơi, quyết tâm gỡ "thẻ vàng"

Ngày 25-2 (mùng 9 Tết), UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức họp mặt đầu xuân với sự tham dự của gần 100 chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn.

Ngư dân cùng chính quyền xã Long Hải trò chuyện tại buổi gặp mặt đầu xuân.

Buổi họp mặt được tổ chức tại tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố, lãnh đạo xã Long Hải và đại diện các ban ngành trên địa bàn.

Ông Ngô Thanh Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long hải tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết, dù tình hình thời tiết trong năm 2025 diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu biến động, thị trường tiêu thụ thủy sản có thời điểm khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn khơi bám biển, ngư dân xã Long Hải đã nỗ lực duy trì sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.

Cán bộ Đồn biên phòng Phước Tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống IUU cho ngư dân

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang theo ước vọng mưu sinh mà còn thể hiện trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngư dân chính là những “cột mốc sống” giữa trùng khơi, đồng hành cùng lực lượng chức năng trong giữ gìn an ninh, trật tự và chủ quyền vùng biển.

Ngư dân phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhân dịp đầu xuân, lãnh đạo UBND xã Long Hải chúc ngư dân địa phương có những chuyến biển thuận lợi, đầy ắp cá tôm; đồng thời mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong khai thác thủy sản, phối hợp cùng địa phương và các cơ quan chức năng sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU trong đợt thanh tra dự kiến diễn ra vào tháng 3-2026 của Ủy ban châu Âu (EC).

Lãnh đạo xã Long Hải trao tặng Cờ Tổ quốc tận tay ngư dân

Tại buổi họp mặt, ngư dân cũng phản ánh một số khó khăn khách quan tác động đến hoạt động khai thác, do đó kiến nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ kịp thời để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.

Dịp này, UBND xã Long Hải trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân; Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tuyên truyền quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

THÀNH HUY