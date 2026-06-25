Hơn 3.100 thí sinh xác nhận nhập học lớp 10 chuyên, tích hợp

Sáng 25-6, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong công bố số lượng thí sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT chuyên, trường THPT triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Theo đó, sau khi kết thúc thời gian xác nhận nhập học vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp, toàn thành phố có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học.

Trong đó, lớp 10 chuyên gồm 5 trường là: Phổ thông Năng khiếu (thuộc Đại học Quốc gia TPHCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên của 5 trường THPT nói trên là 2.835 học sinh.

Riêng lớp 10 tích hợp, toàn thành phố có 10 trường tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp gồm: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THCS–THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Hữu Huân, Trung học Thực hành Sài Gòn, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi và THPT Lương Thế Vinh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp là 980 học sinh.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, qua công tác lọc ảo, hầu hết thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên và tích hợp đều đồng thời trúng tuyển nguyện vọng 1 lớp 10 thường tại các trường THPT có điểm chuẩn đầu vào thuộc tốp đầu thành phố.

"Khi thí sinh đã xác nhận nhập học vào trường THPT chuyên, trường THPT triển khai chương trình tích hợp, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tiến hành lọc ảo, xóa các nguyện vọng còn lại của thí sinh đối với lớp 10 thường, từ đó giải phóng chỉ tiêu cho các trường tuyển sinh lớp 10 thường. Việc này giúp gia tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh còn lại đang chờ kết quả xét tuyển vào các trường thường trên toàn thành phố", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho hay.

Điểm chuẩn lớp 10 thường của các trường THPT công lập dự kiến được công bố vào ngày 30-6.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, top 10 thí sinh có điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 cao nhất năm nay gồm: 1. Nguyễn Lê Thu Trúc, Trường THCS Nguyễn Văn Tố 2. Chung Diệu Anh, Trường THCS Mỹ Thạnh 3. Lê Nguyễn Anh Thư, Trường THCS Lý Phong 4. Phương Gia Khải, Trường THCS Vân Đồn 5. Vương Hoàng Yến, Trường THCS Nguyễn Trãi 6. Nguyễn Minh Luân, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 7. Đỗ Huỳnh Nguyên Bình, Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn 8. Trịnh Gia Kiệt, Trường THCS Nguyễn Du 9. Nguyễn Đăng Phúc, Trường TH-THCS Hồng Ngọc 10. Lê Trương Phú Hưng, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

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