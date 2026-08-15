Đại học Luật TPHCM trao bằng Thạc sĩ tại Khánh Hòa

Trường Đại học Luật TPHCM trao bằng Thạc sĩ luật cho 46 học viên khóa 37 đào tạo tại Khánh Hòa, bổ sung nguồn nhân lực pháp lý cho địa phương.

Sáng 15-8, tại phường Tây Nha Trang, Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Luật cho học viên khóa 37 đào tạo tại Khánh Hòa.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, phát biểu tại buổi lễ

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, cho biết chương trình Thạc sĩ Luật khóa 37 là khóa thứ 5 phối hợp đào tạo tại tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực của địa phương và thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học Luật TPHCM, ký kết tháng 9-2024.

Sau quá trình học tập và nghiên cứu, 46 học viên đã hoàn thành chương trình, gồm 16 tân Thạc sĩ chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự; 12 tân Thạc sĩ chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; 11 tân Thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; 7 tân Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế.

Các tân Thạc sĩ khóa 37 Trường Đại học Luật TPHCM được đào tạo tại Khánh Hòa

Dịp này, ULAW và Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm tăng cường truyền thông chính sách và phổ biến pháp luật; kết nối chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hoạt động thực tế và giao lưu nghề nghiệp.

Niềm vui của những tân Thạc sĩ tại buổi lễ

Đây cũng là hướng hợp tác phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác truyền thông chính sách hiện nay, trong đó cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cơ quan báo chí cùng tham gia giới thiệu chính sách, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức pháp lý trong xã hội.

TIẾN THẮNG