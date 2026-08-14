Tập trung nguồn lực cho Trường Tiểu học - THCS - THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân V

Chiều 14-8, tại trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) tại số 15 Trường Chinh (phường Bà Rịa, TPHCM), đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có buổi làm việc với Công an TPHCM và các sở, ngành liên quan về việc thành lập Trường Tiểu học - THCS - THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân V.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi làm việc, chiều 14-8. Ảnh: THU TÂM

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tham quan hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường.

Đại diện Ban Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tính đến ngày 14-8, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên và tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy định của các bộ, ngành liên quan.

Trường Tiểu học - THCS - THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân V là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Công an TPHCM, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở trường đặt tại số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác tham quan hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường. Ảnh: THU TÂM

Năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển 890 học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa. Đối tượng tuyển sinh gồm: con thương binh, liệt sĩ CAND, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội theo Nghị định 20 của Chính phủ; trẻ em, người nước ngoài trong chương trình hợp tác quốc tế của Công an Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận sự nỗ lực của Công an TPHCM trong việc thực hiện nhanh, kịp thời chủ trương thành lập Trường Tiểu học - THCS - THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân V.

Đoàn công tác tham quan hiện trạng cơ sở vật chất của nhà trường. Ảnh: THU TÂM

Đồng chí đề nghị Công an TPHCM tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất, quy trình, quy chuẩn về tuyển chọn học sinh, giáo viên cũng như ban hành nội quy của nhà trường. Trong đó, bên cạnh việc đảm bảo chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT, cần có những quy chuẩn đặc thù riêng của ngành Công an.

Đặc biệt, do hoạt động theo mô hình trường liên cấp (tiểu học, THCS, THPT) theo hình thức nội trú, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị nhà trường đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển toàn diện học sinh.

Bên cạnh việc tập trung vào việc giảng dạy văn hóa, nhà trường cần chú trọng đến giáo dục phẩm chất, đạo đức, giáo dục thể chất, phát triển năng khiếu cho học sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dạy và người học.

THU TÂM - KHÁNH CHI