Cuộc thi “InnoX 2026”: Khi tri thức, công nghệ và khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ cùng hội tụ

Ngày 28-5-2026, Trường Đại học Văn Hiến phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) tổ chức Vòng Chung kết và Lễ Trao giải Cuộc thi Đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ cấp Thành phố năm 2026 với chủ đề “InnoX: Vượt giới hạn - Chạm tương lai”.

Hội đồng Giám khảo và các đội thi chụp ảnh lưu niệm tại Vòng Chung kết Cuộc thi “InnoX 2026: Vượt giới hạn – Chạm tương lai”

Chương trình năm nay quy tụ sinh viên đến từ 20 trường đại học với nhiều đề tài nghiên cứu và dự án công nghệ mang tính liên ngành, tập trung vào các lĩnh vực đang giữ vai trò chiến lược trong xu thế phát triển toàn cầu như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ giáo dục, y sinh, dữ liệu lớn (Big Data), Blockchain, IoT, Robot tự động hóa, năng lượng tái tạo và các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển bền vững.

Sinh viên Đoàn Minh Phụng, Trường Đại học Văn Hiến trình bày đề tài “BioAquaHerb: Ứng dụng thảo dược sinh học giải pháp thay thế kháng sinh trong nuôi cá cảnh bền vững” tại Vòng chung kết

Điểm nổi bật của “InnoX 2026” không chỉ nằm ở số lượng đề tài tham gia mà còn đến từ hàm lượng khoa học, khả năng ứng dụng thực tiễn và tư duy nghiên cứu của sinh viên. Nhiều dự án được xây dựng theo hướng tích hợp công nghệ mới với giải quyết các vấn đề xã hội, cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ “ý tưởng học thuật” sang “giải pháp công nghệ có khả năng triển khai thực tế”.

Các đội thi đã khai thác sâu nhiều công nghệ cốt lõi của kỷ nguyên số như Machine Learning, AI ứng dụng, hệ thống dữ liệu thông minh, tự động hóa và công nghệ hỗ trợ con người. Một số đề tài tạo dấu ấn đặc biệt nhờ tính nhân văn và giá trị cộng đồng cao, tiêu biểu như nền tảng học ngoại ngữ PRE-A1 ứng dụng phương pháp bù đắp giác quan kết hợp công nghệ hỗ trợ Braille dành cho người khiếm thị; hay hệ thống “Thanh âm” ứng dụng AI hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm khuyết.

Sinh viên Trần Minh Tường, Trường Đại học Văn Hiến trình bày đề tài “BrailleConnect AI: Nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận dạng chữ Braille từ hình ảnh chữ nổi tiếng Việt, chuyển đổi sang văn bản và giọng nói dành cho người Mù Điếc/Khiếm thị” bằng ngôn ngữ ký hiệu

Không chỉ dừng lại ở phạm vi nghiên cứu, nhiều dự án còn được đánh giá có tiềm năng phát triển thành sản phẩm thương mại, startup công nghệ hoặc mô hình ứng dụng trong giáo dục, y tế và đời sống xã hội. Điều này phản ánh rõ nét định hướng đào tạo gắn với nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo mà các trường đại học đang từng bước thúc đẩy trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Sau các vòng Sơ loại và Bán kết, Ban Tổ chức đã lựa chọn 15 đề tài xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết. Tại đây, các đội thi trực tiếp trình bày và bảo vệ dự án trước Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến phát biểu chia sẻ tại cuộc thi

Gian trưng bày sản phẩm của sinh viên Trường Đại học Văn Hiến với đề tài “FloodEye AI” – ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên flycam nhằm nhận diện cử chỉ người gặp nạn trong lũ lụt, hỗ trợ công tác cứu hộ khẩn cấp tại Vòng Chung kết “INNOX 2026”

Bên cạnh phần thi chuyên môn, khu vực triển lãm sản phẩm và mô hình công nghệ cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý của chương trình, tạo điều kiện để sinh viên giới thiệu sản phẩm nghiên cứu, kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng khả năng ươm tạo trong tương lai.

Sau những phần tranh tài sôi nổi, nghiêm túc và minh bạch, Ban Giám khảo đã lựa chọn những dự án xuất sắc nhất để trao thưởng. Giải Đặc biệt thuộc về nhóm sinh viên Trần Minh Tường, Trần Đăng Khoa, Lê Thành Nghĩa (Trường Đại học Văn Hiến & Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM) - Đề tài “BrailleConnect AI: Nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận dạng chữ Braille từ hình ảnh chữ nổi tiếng Việt, chuyển đổi sang văn bản và giọng nói dành cho người Mù Điếc/Khiếm thị”. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các dự án.

Đề tài: “BrailleConnect AI: Nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận dạng chữ Braille từ hình ảnh chữ nổi tiếng Việt, chuyển đổi sang văn bản và giọng nói dành cho người Mù Điếc/Khiếm thị” đạt Giải Đặc biệt; Đề tài “BioAquaHerb: Ứng dụng thảo dược sinh học giải pháp thay thế kháng sinh trong nuôi cá cảnh bền vững” đạt Giải Nhất tại cuộc thi

Đề tài: “AI Fashion Studio – Hệ thống tạo nội dung quảng bá thời trang tự động bằng trí tuệ nhân tạo” và Đề tài: “VieGrand AI Plus – Hệ thống hỗ trợ chăm sóc, chẩn đoán sớm bệnh lý vận động & cảnh báo té ngã, đột quỵ cho người cao tuổi” đạt Giải Nhì tại cuộc thi

Đề tài: “Xây dựng nền tảng học ngoại ngữ PRE-A1 dựa trên phương pháp bù đắp giác quan và công nghệ hỗ trợ Braille”; Đề tài: “Thấu kính dùng cho đèn LED có khả năng điều chỉnh tự do góc chiếu sáng” và Đề tài: “Thanh âm - Hệ thống AI hỗ trợ giao tiếp cho người yếu thế” đạt Giải Ba tại cuộc thi

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các đội thi tại Vòng Chung kết cuộc thi

Thông qua “InnoX 2026”, Trường Đại học Văn Hiến kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo và hình thành thế hệ sinh viên có năng lực công nghệ, khả năng nghiên cứu ứng dụng và tư duy hội nhập toàn cầu. Những dự án tiềm năng nhất sẽ tiếp tục được Nhà trường và các đối tác ươm tạo, đầu tư để trở thành các startup thực thụ.

NGA NGUYỄN