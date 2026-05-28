Gieo niềm tin từ những mùa quả ngọt đầu tiên

Trong tiếng vỗ tay của phụ huynh, ánh mắt xúc động của thầy cô và nụ cười còn nhiều bỡ ngỡ của học sinh khối 10, lễ tuyên dương cuối năm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương không chỉ là dịp ghi nhận thành tích học tập. Đó còn là câu chuyện về hành trình trưởng thành, về những học sinh từng thiếu tự tin nay biết nỗ lực vươn lên và về sự đồng hành lặng lẽ của gia đình, nhà trường trên chặng đường gieo những hạt mầm tri thức.

Quang cảnh chương trình họp phụ huynh cuối năm và lễ vinh danh học sinh khối 10 năm học 2025-2026

Từ bỡ ngỡ đến tự tin trưởng thành

Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương trở nên rộn ràng hơn khi những cái tên học sinh đạt thành tích cao lần lượt được xướng lên. Dưới hàng ghế phụ huynh, nhiều ánh mắt dõi theo đầy tự hào. Trên sân khấu, không ít học sinh vẫn còn vẻ ngại ngùng khi nhận giấy khen đầu đời ở bậc THPT.

Đại diện nhà trường trao Bảng vinh danh học sinh khối 10 đạt thành tích xuất sắc và học sinh giỏi trong năm học 2025-2026

Để có được những tấm giấy khen hôm nay, nhiều học sinh đã trải qua không ít áp lực trong năm đầu tiên bước vào bậc THPT. Đó là hành trình của sự thích nghi, của những lần tự vượt qua tâm lý e dè, áp lực học tập và cả những thay đổi của tuổi mới lớn để từng bước trưởng thành hơn mỗi ngày.

Khối 10 luôn được xem là giai đoạn nhiều thử thách khi học sinh vừa rời môi trường THCS quen thuộc để bước vào chặng đường học tập có nhiều thay đổi về phương pháp học, tâm lý tuổi mới lớn và áp lực tự lập cao hơn. Đặc biệt tại môi trường giáo dục thường xuyên, nhiều học sinh từng thiếu tự tin, học lực chưa đồng đều hoặc chưa có định hướng rõ ràng cho bản thân. Chính vì vậy, những kết quả đạt được sau một năm học mang ý nghĩa lớn hơn những con số thống kê thông thường.

Cô Nguyễn Mai Gia Hân, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5, cho biết điều đáng quý nhất không nằm ở số lượng học sinh được vinh danh mà ở sự thay đổi từng ngày của học sinh. Có em trước đây thỉnh thoảng nghỉ học, thiếu tập trung nhưng nay chủ động hơn trong học tập. Có em từng khép mình, ít giao tiếp nay mạnh dạn tham gia hoạt động tập thể và biết chia sẻ với bạn bè, thầy cô.

Những gương mặt học sinh tiêu biểu khối 10 được vinh danh sau một năm nỗ lực học tập và rèn luyện tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương

Giữa không khí trang trọng của buổi lễ, nhiều phụ huynh không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy con em mình thay đổi tích cực. Những lời động viên, ánh mắt tự hào hay những cái ôm lặng lẽ từ cha mẹ đôi khi trở thành phần thưởng lớn nhất đối với học sinh sau một năm nhiều nỗ lực.

Đại diện phụ huynh, chị Nguyễn Thị Sương, chia sẻ: “Chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của các em sau một năm học. Có những em trước đây còn rụt rè, thiếu tự tin nhưng nay đã biết cố gắng, có ý thức học tập và sống trách nhiệm hơn. Phụ huynh rất yên tâm khi con em được học tập trong môi trường luôn quan tâm, đồng hành và tạo động lực để các em phát triển”.

Thầy Phạm Vĩnh Luân, Trưởng phòng dạy văn hóa đại diện nhà trường, chia sẻ giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình giúp học sinh hình thành nhân cách, ý thức trách nhiệm và niềm tin vào bản thân. Với học sinh khối 10, việc tạo động lực ngay từ năm đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng để các em tiếp tục phấn đấu trong chặng đường phía trước.

Khi yêu thương cùng đồng hành với giáo dục

Không khí của buổi họp phụ huynh cuối năm không còn đơn thuần là những bản nhận xét học tập hay các con số điểm số. Nhiều cuộc trò chuyện giữa giáo viên và phụ huynh diễn ra gần gũi, cởi mở hơn, xoay quanh sự thay đổi tâm lý tuổi teen, kỹ năng học tập và cách đồng hành cùng con em trong giai đoạn trưởng thành.

Nhà trường khen thưởng, động viên học sinh khối 10 có nhiều cố gắng và đạt thành tích nổi bật trong năm học 2025-2026

Tại đây, giáo viên chia sẻ với phụ huynh về kết quả từng học sinh; hay những phụ huynh chăm chú lắng nghe để hiểu con mình hơn sau một năm học. Điều đáng ghi nhận hiện nay là phụ huynh ngày càng quan tâm hơn đến quá trình học tập và tâm lý của con em thay vì chỉ chú trọng thành tích. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường đã giúp nhiều học sinh thay đổi tích cực.

Không chỉ chú trọng dạy kiến thức, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương đang từng bước xây dựng môi trường học tập thân thiện, tăng cường kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm và giáo dục tinh thần trách nhiệm cho học sinh. Những hoạt động tuyên dương, khen thưởng được duy trì không đơn thuần để biểu dương thành tích mà còn nhằm khích lệ học sinh nỗ lực vươn lên.

Nhiều phụ huynh cho rằng điều họ cảm nhận rõ nhất sau một năm học không phải chỉ là điểm số của con em mà là sự trưởng thành trong suy nghĩ, thái độ sống và ý thức học tập. Với họ, đó mới là “trái ngọt” đáng quý nhất của hành trình giáo dục.

Khép lại chương trình, những tràng pháo tay vẫn còn vang lên khi các học sinh nhận giấy khen và chụp ảnh cùng thầy cô, cha mẹ. Có thể thành tích hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng từ những niềm vui giản dị ấy, nhiều động lực đang được gieo thêm cho hành trình trưởng thành của học sinh phía trước.

Năm học 2025-2026, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương có 1 học sinh đạt Giải Ba môn Ngữ văn cấp thành phố, 2 học sinh đạt danh hiệu Xuất sắc và 58 học sinh đạt danh hiệu Giỏi. Những kết quả ấy không chỉ phản ánh chất lượng học tập mà còn lan tỏa tinh thần vượt khó, ý thức rèn luyện và khát vọng vươn lên của học sinh khối 10.

VĂN SƠN