Hơn 600 hộ kinh doanh ở xã Vĩnh Lộc (TPHCM) được hướng dẫn chính sách thuế mới

Sáng 12-4, UBND xã Vĩnh Lộc (TPHCM) phối hợp Thuế Cơ sở 18 (Thuế TPHCM) tổ chức hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện chính sách thuế cho hơn 600 hộ và cá nhân kinh doanh từ ấp 46 đến ấp 76.

Ông Huỳnh Công Khâm, Phó Trưởng Thuế Cơ sở 18, cho biết đợt cao điểm “15 ngày đồng hành, hỗ trợ cùng hộ kinh doanh”, nhằm giúp người dân hiểu đúng, thực hiện đúng quy định, yên tâm duy trì sản xuất, kinh doanh. Ngành thuế sẽ tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn, tổ chức hỗ trợ tập trung, đồng thời mở rộng các kênh tư vấn trực tuyến, đường dây nóng để kịp thời giải đáp vướng mắc.

Ông Huỳnh Công Khâm, Phó Trưởng Thuế Cơ sở 18 giải đáp chính sách thuế cho người dân

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh được phổ biến những quy định mới theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP và các thông tư liên quan; đồng thời được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục kê khai, nộp thuế. Đáng chú ý, hộ kinh doanh được phân loại theo doanh thu để áp dụng nghĩa vụ thuế phù hợp.

Nhiều ý kiến, khó khăn của người dân cũng được đại diện ngành thuế giải đáp trực tiếp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật thuế.

Người dân trình bày ý kiến về nghĩa vụ nộp thuế

Theo kế hoạch, ngày 19-4 tới, xã Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện chính sách thuế cho các hộ kinh doanh từ ấp 1 đến ấp 21.

