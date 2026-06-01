Sức sống cơ sở

Hơn 300 người dân xã Long Hải được khám mắt miễn phí

SGGPO

Bệnh viện Mắt Á Châu vừa tổ chức chương trình khám, tư vấn bệnh lý nhãn khoa miễn phí tại xã Long Hải ̣(TPHCM), giúp người dân phát hiện sớm một số bệnh lý nhãn khoa thường gặp.

BS Nguyễn Trần Quốc Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Á Châu kiểm tra mắt cho người dân

Trong hai ngày 30 và 31-5, các bác sĩ bệnh viện mắt Á Châu đã tiến hành đo thị lực, khúc xạ, soi đáy mắt, khám lâm sàng, tư vấn sức khỏe về mắt và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân xã Long Hải. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được hướng dẫn tiếp tục thăm khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế phù hợp.

Bên cạnh hoạt động khám và tư vấn, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên xem tình trạng giảm thị lực là biểu hiện “bình thường của tuổi già”. Bà con không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt kéo dài khi chưa có chỉ định; cần khám mắt định kỳ, đặc biệt khi mắc bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc có tiền sử bệnh mắt trong gia đình.

Người dân Long Hải tham gia chương trình khám, tư vấn bệnh lý nhãn khoa miễn phí

Theo ThS-BS Nguyễn Trần Quốc Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Mắt Á Châu, với người cao tuổi, chăm sóc mắt không chỉ nhằm phát hiện và điều trị bệnh lý, mà còn giúp duy trì khả năng tự chăm sóc, sinh hoạt và kết nối với gia đình, cộng đồng. Tầm soát sớm là một phần quan trọng của y tế dự phòng trong nhãn khoa, nhất là với nhóm người cao tuổi”.

THÀNH AN

