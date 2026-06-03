Tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp hè

Trước nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng trong mùa hè, xã Long Hải (TPHCM) triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường sinh hoạt an toàn cho trẻ em trên địa bàn.

Trẻ em đi câu cá tại ao hồ mà không có người lớn đi kèm có thể dẫn đến nguy cơ bị đuối nước

Ngày 3-6, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải chủ trì cuộc họp đánh giá công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em 5 tháng đầu năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp hè.

Trong 5 tháng đầu năm, xã đã thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho 97 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xã cũng vận động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn không thuộc diện hưởng trợ cấp.

Lãnh đạo địa phương kiểm tra việc gắn biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu có nguy cơ xảy ra đuối nước

Ngoài ra, xã Long Hải cũng rà soát, lắp đặt 25 biển cảnh báo tại các ao hồ, khu vực nước sâu có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tâm lưu ý, trong dịp hè này các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục vận động phụ huynh giám sát chặt chẽ việc học tập, vui chơi của con em. Đặc biệt là tiếp tục rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước để bổ sung biển cảnh báo; đồng thời tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi lành mạnh cho trẻ em.

THÀNH HUY